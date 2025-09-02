Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekili ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ile eşi Meral Seçer, Büyükşehir Belediyesinin de katkılarıyla bu yıl 52’ncisi düzenlenen Uluslararası Silifke Müzik ve Folklor Festivali’nin açılışına katıldı.

Göksu Parkında gerçekleşen resmi açılış töreninde, Silifke Belediyesi Halk Dansları Topluluğunun yanı sıra Makedonya, Gagavuzya, Moldova, Kuzey Osetya ve Rusya’dan gelen halk dansları ekipleri gösteri sundu. Silifke Belediyesi Bağlama Kursu kursiyerleri de türkü dinletisi verdi.

Festivalin açılışında konuşan Başkan Seçer, Mersin’in Türkiye’nin özeti olduğunu belirterek, "Türkiye’ye barış Mersin’den gider; burada barış ve huzur varsa Türkiye’de kardeşlik olur" dedi.

Silifke’de eğlenceli bir etkinlikte yurttaşlarla bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadığını söyleyen Başkan Seçer, "Birbirini seven insanlar bir araya geldiği zaman mutlu olur, hayatın tadını alır, kendini değerli hisseder. Onun için bir arada, sevenlerimizle, sevdiklerimizle olmak bizim enerji kaynağımız" ifadelerini kullandı.

"Mersin’in tüm alt yapı sorunu 3,5 yıl içerisinde bitecek"

Mersinlilere söz verdiği gibi çalıştıklarını söyleyen Seçer, kentin tamamında alt yapı çalışmalarını başlattıkların hatırlattı. Mersin’in en büyük alt yapı çalışmaları olacağına dikkat çeken Seçer, "Bütün alt yapımız bu dönem sonuna kadar tamamlanacak. Yeşilovacık’ta önümüzdeki günlerde çalışmalara başlıyoruz. Silifke’de arıtma tesislerimizde sorun vardı, ikinci etabına çok kısa sürede başlayacağız. Atakum, Atayurt, Arkum’un sorunu daha da büyük. Ancak 3,5 yıl içerisinde bütün altyapı sorunlarımız bitmiş olacak, bunun sözünü veriyoruz" dedi.

Adaletin önemine de vurgu yapan Seçer, "Adalet bizim güvencemiz, en büyük gücümüzdür. Adalet yoksa yarınlarımız da olmaz" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri kurdele kesimi yaptı, Yaş Kütüğüne bröve çakıldı. Açılışın ardından Başkan Seçer ve Meral Seçer, Türk Halk Müziği sanatçısı Musa Eroğlu’nun konserini izledi.