Mersin'de Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Aralık ayı 2. birleşiminde 20 madde görüşülürken, tarımsal destek dağıtımları, Silifke'deki toplu açılışlar ve 7. Uluslararası Mersin Maratonu kamuoyuna duyuruldu.

Mersin Büyükşehir Belediye Meclisinin 2025 Yılı Aralık Ayı Olağan Toplantısı'nın 2. Birleşimi, Mersin Büyükşehir Belediye Meclis Başkan Vekili Ali Uyan başkanlığında gerçekleştirildi. Kongre ve Sergi Sarayı Çok Amaçlı Salon'da düzenlenen toplantıda komisyonlara havale edilen 18, birimlerden gelen 2 olmak üzere toplam 20 madde görüşüldü.

Meclis Başkan Vekili Ali Uyan, meclis toplantısında 13 Aralık Cumartesi günü Gülnar ve Silifke ilçelerinde gerçekleştirilecek tarımsal destek dağıtım töreni ve toplu açılışların duyurusunu yaptı. Uyan, 'Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak üretici ve yetiştiricilerimize tarımsal destek vermek amacıyla dağıtımlarımıza devam ediyoruz. Gülnar'da yapılacak olan dağıtım töreninde, Silifke, Erdemli, Gülnar, Mut ve Aydıncık ilçelerimizde yaşayan üreticilerimize 'Süt Soğutma Tankı Dağıtım Töreni' ve Gülnar'da yaşayan üreticilerimiz için ise 'Mobil Güneş Paneli Dağıtım Töreni' gerçekleştireceğiz. Yarın saat 11.00'da Gülnar Eski Otogar'da gerçekleştireceğimiz dağıtım törenimize tüm halkımız davetlidir' sözlerine yer verdi.

Silifke'de yapılacak olan toplu açılış töreninin bilgisini de veren Uyan, 'Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak, Silifke ilçemizde 3 önemli projemizin açılışını gerçekleştiriyoruz. 'Sosyal Yaşam Merkezi Silifke Yerleşkesi, Aşhane ve Uzuncaburç Arkeoköy Toplu Açılış Töreni' yarın saat 14.30'da Silifke eski hal alanında gerçekleştirilecek. 3 kıymetli projenin de Silifke ilçemize ve Mersinimize hayırlı olmasını diliyorum' diye konuştu.

7. Uluslararası Mersin Maratonu'nda 2 bin 156 sporcu koşacak

'7. Uluslararası Mersin Maratonu' hakkında da bilgi veren Uyan, 14 Aralık Pazar günü startı verilecek olan maratonda 33 ülkeden ve 55 ilden 2 bin 156 sporcunun yer alacağını aktardı. Halk koşusu kayıtlarının Pazar gününe kadar devam ettiğini bildiren Uyan, '10K yarışı saat 09.00'da, 42K yarışı saat 10.00'da başlayacak. Saat 10.15'te ise Halk Koşusu start alacaktır' diyerek, Türkiye'nin en iyi maratonu olma unvanına sahip bu organizasyona herkesi davet etti.

Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 2025 Yılı Aralık Ayı Olağan Toplantısının 2. Birleşimi, ilgili maddelerin görüşülüp oylanmasının ardından sona erdi.