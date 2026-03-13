Mersin'de polis ekipleri tarafından kent genelinde gerçekleştirilen trafik denetimleri kameraya yansıdı. Denetimlerde kırmızı ışık ihlali, hatalı şerit değişimi ve motosiklet sürücülerine yönelik kontroller dikkat çekti.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezindeki ana arterlerde yapılan uygulamalarda özellikle yoğun kavşaklarda kırmızı ışık ihlali yapan sürücülere yönelik denetimlerini sıklaştırdı. Kamera görüntülerine yansıyan denetimlerde, trafik polislerinin motosikletli ekiplerle birlikte sürücülere anlık müdahalede bulunduğu görüldü. Denetimler sırasında kırmızı ışıkta geçen bazı motosiklet ve otomobil sürücülerinin ekipler tarafından durdurularak kontrol edildiği, bilgilendirme yapıldığı öğrenildi. Kurallara uymayan sürücülere ise ilgili trafik maddeleri kapsamında idari para cezası uygulandı.

Öte yandan, uygulamalarda motosiklet sürücülerinin kask kullanımı ve sürüş güvenliği de denetlendi. Trafik ekiplerinin hem sabit noktalarda hem de seyir halinde yaptığı kontrollerin sürücülerin kural ihlallerini azaltmayı hedeflediği belirtildi.

Mersin Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, kentte trafik güvenliğini sağlamak amacıyla denetimlerin aralıksız sürdürüleceği bildirilirken sürücülere trafik kurallarına uymaları çağrısında bulunuldu.