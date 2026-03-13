Mersin'in Anamur ilçesinde öğrencilerin milli ve manevi değerlerle tanışması amacıyla 'cami-çocuk buluşması' etkinliği düzenlendi.

Anamur İlçe Müftülüğü koordinesinde Akine Mahalle Camii'nde gerçekleştirilen programa, Güneybahşiş Mahallesi İlkokulu öğretmen ve öğrencileri katıldı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında gerçekleştirilen etkinlikte, Ramazan ayının manevi atmosferi çocuklarla paylaşıldı.

Etkinlik kapsamında öğrencilere caminin mimari yapısı ve ibadet alanları tanıtıldı. Anamur İlçe Müftüsü Mehmet Fidan, mihrap, minber ve kürsü gibi bölümlerin anlamını ve kullanımını uygulamalı olarak anlattı.

Din görevlisi Taner Şahin ise namaz ibadetinin önemi üzerinde durarak ibadet esnasında dikkat edilmesi gereken hususlar ve cami adabı hakkında öğrencilere bilgi verdi.

İlçe Müftüsü Mehmet Fidan, küçük yaşlarda camiyle kurulan bağın çocukların karakter gelişiminde önemli rol oynadığını belirterek merhamet, vatan sevgisi ve adalet gibi değerlerin bu tür etkinliklerle çocukların hayatında kalıcı hale geldiğini ifade etti.

Etkinlikler kapsamında Anıtlı Alanoba İlkokulu öğrencileri de Anıtlı Mahallesi Camii'ni ziyaret etti. Din görevlisi Numan Kılıç tarafından öğrencilere cami ve ibadet hayatı hakkında bilgiler verilen program, öğrencilere yapılan ikramlarla sona erdi.