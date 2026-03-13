Mersin'in Tarsus ilçesinde, zeytinyağında kaliteyi artırmak ve yerel zeytin çeşitlerini korumak amacıyla 'I. Tarsus Natürel Sızma Zeytinyağı Kalite Yarışması' ile 'Sarıulak Zeytinini Kırsalda Yaygınlaştırılması Projesi' kapsamında program düzenlendi.

Tarsus Belediyesi öncülüğünde gerçekleştirilen program, Belediye Meclis Salonunda Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç'ın katılımıyla yapıldı. Programda, I. Tarsus Natürel Sızma Zeytinyağı Kalite Yarışmasının sonuçları açıklanarak dereceye giren üreticilere ödülleri verildi.

Programın açılışında Organizasyon Komitesi Başkanı Mehmet Ulaş, Tarsus Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Teke ve Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Hüsnü Yağcı konuşma yaparak yarışma ve proje süreci hakkında bilgi verdi. Konuşmalarda Tarsus'un zeytin ve zeytinyağı üretimindeki potansiyeline dikkat çekilerek kalite odaklı üretimin önemine vurgu yapıldı.

Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç ise zeytinin yalnızca bir tarım ürünü olmadığını belirterek, bunun aynı zamanda Tarsus'un üretim kültürünün önemli bir parçası olduğunu söyledi. Boltaç, zeytin ve zeytinyağının tarih boyunca değerli bir ürün olduğunu ifade ederek doğaya, zeytin ağaçlarına ve yerel türlere sahip çıkılması gerektiğini kaydetti.

Zeytinyağında kalite için ortak çalışma

Tarsus Belediyesi öncülüğünde; Tarsus Ticaret Borsası, Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası, Tarsus Ziraat Odası ve Tarsus SlowFood Yeryüzü Pazarı Derneği iş birliğiyle düzenlenen yarışmanın bölgede zeytinyağı üretiminde kalite bilincinin artırılmasını hedeflediği belirtildi.

Başkan Boltaç, yarışmanın sadece bir organizasyon olmadığını ifade ederek, 'Bugün hep birlikte yeni bir yolculuğa çıkıyoruz. Tarsus'un kıymetlerini ve değerlerini daha geniş kitlelere tanıtmak için kurumlarımızla birlikte hareket ediyoruz' dedi.

Yarışmaya katılan tüm üreticilere teşekkür eden Boltaç, dereceye giren ya da giremeyen tüm üreticilerin bu sürecin kazananı olduğunu dile getirdi.

Zeytin fidanı dağtıldı

Program kapsamında ayrıca 'Sarıulak Zeytinini Kırsalda Yaygınlaştırılması Projesi' de tanıtıldı. Tarsus Belediyesi, Tarsus Ticaret Borsası ve Tarsus İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğiyle yürütülen proje ile Tarsus'a özgü Sarıulak zeytin çeşidinin üretim alanlarının artırılması hedefleniyor.

Proje kapsamında düzenlenen zeytin yetiştiriciliği eğitimine 193 kişi katılırken, yapılan incelemeler sonucunda 26 farklı köyden 65 üreticinin arazisinin proje için uygun olduğu belirlendi.

Çalışma kapsamında üreticilere dönüm başına 20 adet olmak üzere yaklaşık 2 bin 600 Sarıulak zeytin fidanı Tarsus Belediyesi fidanlığında dağıtıldı.

Başkan Boltaç, Sarıulak zeytininin korunmasının büyük önem taşıdığını belirterek, iyi zeytin olmadan iyi zeytinyağı üretilemeyeceğini söyledi. Boltaç, bu tür yerel ürünlerin korunması ve üreticilerin desteklenmesi için çalışmaların süreceğini ifade etti.