Tarsus Belediyesi, Kırklarsırtı Mahallesi'nde bulunan Gaspıralı Parkında yenileme ve düzenleme çalışmalarına devam ediyor.

Vatandaşların park alanlarını daha güvenli, konforlu ve modern şekilde kullanabilmesi amacıyla başlatılan çalışmaların kısa sürede tamamlanması hedefleniyor. Belediye ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, çocuk oyun alanındaki kum zemin sökülerek yerine darbe emici ve hijyenik özelliklere sahip kauçuk zemin uygulanıyor. Parkta kullanım ömrünü tamamlayan spor aletleri tamamen yenilenirken, spor alanının zemini de kauçuk kaplama ile daha dayanıklı ve kullanışlı hale getiriliyor. Ayrıca park içerisinde bulunan basketbol sahasında boya ve çizgi yenileme işlemleri de eş zamanlı olarak devam ediyor.

Çalışmaların tamamlanmasıyla Gaspıralı Parkının, her yaştan vatandaş için daha güvenli, modern ve nitelikli bir sosyal yaşam alanına dönüşmesi amaçlanıyor.

Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, çalışmalara ilişkin yaptığı değerlendirmede, 'Gaspıralı Parkını çocuklarımızın güvenle oynayabildiği, ailelerimizin huzurla vakit geçirdiği bir alan haline getirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kentimizin her noktasında yaşam kalitesini artıracak düzenlemeleri adım adım hayata geçiriyoruz' dedi.