Mersin'in Erdemli ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı.

Kaza, ilçeye bağlı Koyuncu Mahallesinde Güzeloluk Caddesi Karyağdı Mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Alacaören Camii yakınında otomobil ile motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü ve arkasında bulunan yolcusu ağır yaralandı. Mahalle sakinlerinin haber vermesiyle kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla ilçe devlet hastanesi acil servisine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.