Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, belediye personelinin katılımıyla düzenlenen 4. Birimler Arası Futbol Turnuvasının açılışında başlangıç vuruşunu yaparak, belediyenin 13 binden fazla çalışanıyla büyük bir aile olduğunu vurguladı.

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkan Vekili ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından Macit Özcan Spor Tesislerinde düzenlenen, 'Mersin Büyükşehir Belediyesi 4. Birimler Arası Futbol Turnuvası'nın açılış maçına katılarak başlangıç vuruşunu gerçekleştirdi. Büyük bir coşku ile başlayan turnuvanın ilk gününde İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı-Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı ile Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ve Ulaşım Dairesi Başkanlığı ile Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı karşı karşıya geldi. Başkan Seçer her iki grubun da başlangıç vuruşunu gerçekleştirdikten sonra dairelerin personeli ile maçı izledi.

'13 binden fazla çalışma arkadaşımla çok büyük bir aileyiz'

Çalışma arkadaşları ile bir arada olmaktan büyük bir keyif aldığını söyleyen Başkan Seçer, 'Futbol turnuvamızın 4.'sünü yapıyoruz, bu organizasyonun fikir babası ise Genel Sekreterimiz Olcay Tok, ona teşekkür ediyoruz. Her zaman iş, çalışma, stres olmaz. Kendinize de zaman ayırmanız lazım, bu turnuva bu nedenle önemli. Ailenizle, çocuklarınızla burada bir arada olmanıza çok mutlu oldum. Biz Büyükşehir Belediyesi, MESKİ ve diğer iştiraklerimiz, 13 binden fazla çalışma arkadaşımla çok büyük bir aileyiz' sözlerine yer verdi.

'Ülkemize hizmet yapmanın gururunu, onurunu hep beraber yaşayalım'

Turnuvanın bir arada olmak için bir araç olduğunu, asıl amacın keyifli zaman geçirmek olduğunu vurgulayan Seçer, 'Çok güzel 18 takımımız var. Çok güzel mücadeleler olacak. Turnuva boyunca hem sportif mücadele olacak hem de seyir zevki olacak. Tüm takımlarımıza başarılar diliyorum. Darısı her sene burada bu turnuvayı tekrarlamaya' dedi. Çalışma arkadaşları ile her zaman bir arada güzelce zaman geçirmeyi umut ettiğini söyleyen Seçer, 'Memleketimize, milletimize, ülkemize hizmet yapmanın gururunu, mutluluğunu, onurunu hep beraber yaşayalım. Hepinizi çok seviyorum. Birliğimiz, beraberliğimiz, başarımız daim olsun. Elinize, yüreğinize sağlık' sözlerine yer verdi.

Seçer, konuşmasının ardından turnuvanın ilk maçına çıkacak olan Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ile Ulaşım Dairesi Başkanlığı, Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ile de İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı-Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı takımlarının yapacağı maçların başlangıç vuruşunu yaparak turnuvaya start verdi. Turnuvada Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından Başkan Seçer'e üzerinde 'Vahap Seçer' yazılı forma hediye edildi.