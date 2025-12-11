Mersin'in Tarsus ilçesinde muhtarlarla buluşan Belediye Başkanı Ali Boltaç, altyapı, asfalt ve kentsel dönüşüm başta olmak üzere kentte yürütülen çalışmaların hız kesmeden süreceğini belirterek, sorunların Büyükşehir Belediyesi ve MESKİ ile ortak koordinasyonla çözüleceğini söyledi.

Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, kent genelindeki muhtarlarla kapsamlı bir değerlendirme toplantısında bir araya geldi. Toplantıya, MESKİ Genel Müdürlüğü adına İşletmeler 3. Bölge Daire Başkanı Önder Yandımata, MESKİ Doğu Abone Şube Müdürü Muhammed Güzel, Doğu İçme Suyu Şube Müdür Vekili Efe Tangüler, Doğu Kanalizasyon Şube Müdür Vekili Hasan Baltacı, Çamlıyayla Tarsus Koordinasyon Şube Müdürü İsmail Belli, Tarsus Belediyesi Başkan Yardımcıları ve Mersin Tarsus Muhtarlar Derneği Başkanı Rıza Türkmen katılım sağladı.

'Vatandaş sizleri seçti, bizi idari olarak seçti'

Muhtarların yerel yönetim için vazgeçilmez olduğunu belirten Başkan Boltaç, 'Yoğun katılımınız beni çok mutlu etti. Sizler bu memleketin zor zamanlarında sorumluluk almış insanlarsınız. Vatandaş sizleri seçti, bizi idari olarak seçti. 'Birbirinize omuz vereceksiniz, 5 yıl boyunca çalışacaksınız' dedi. Biz de bu anlayışla hareket ediyoruz' ifadelerini kullandı.

Göreve geldikleri günden bu yana 50-55 kilometreye yakın asfalt çalışması gerçekleştirdiklerini belirten Başkan Boltaç, kentte yürütülen projelere ilişkin önemli bilgiler paylaştı. Yakında açılacak olan Kent Meydanı Projesinin Tarsus'a yeni bir yaşam alanı kazandıracağını ifade eden Başkan Boltaç, proje kapsamında ortaya çıkarılan gladyatör ve balıkçı mozaiğinin kentin tarihi zenginliğini gözler önüne serdiğini söyledi.

'Bu dönüşüm, tarımda, sanayide ve turizmde yeni bir geleceğin kapısını açacak'

Malta ziyaretinde Tarsus halkı adına aldıkları ödülün de gurur verici olduğunu ifade eden Boltaç, 'Tarsus'un merkezinde turistlerin gezdiği, gecesi ayrı gündüzü ayrı güzel bir kent oluşturuyoruz. Bu dönüşüm; tarımda, sanayide ve turizmde yeni bir geleceğin kapısını açacak' dedi.

Toplantıda muhtarların taleplerinin tek tek not alınmasını isteyen Başkan Boltaç, Büyükşehir Belediyesi, MESKİ ve Tarsus Belediyesi arasında koordineli bir çalışma ile sorunların öncelik sırasına göre çözülmesi talimatını verdi.

Beş yıl boyunca asfalt çalışmalarının hız kesmeden süreceğini belirten Başkan Boltaç, kentsel dönüşüm konusunda da kapsamlı bir plan yürüttüklerini dile getirdi. Özellikle Yeni Mahalle'nin öncelikli alan olduğunu söyleyen Başkan Boltaç, 'Alt yapı ve üst yapı sorunlarını biliyoruz. Hiç merak etmeyin, bu süreci kararlılıkla yöneteceğiz' diye konutu.