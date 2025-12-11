Mersin'de yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışına karşı Büyükşehir Belediyesi, 13 ilçede 135 iş makinesi ve 250 personelle 7/24 hazır bekleyerek yol açma, tuzlama ve kar küreme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Büyükşehir Belediyesi, kış aylarının gelmesiyle kentin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışının hayata olumsuz etkilerine karşı mücadeleye hazır. Güçlü ekipmanları ve tecrübeleriyle etkin çalışmalarını sürdüren ekipler, vatandaşların olumsuz etkilenebileceği her duruma seri şekilde müdahale ederek, 7/24 özveriyle görev yapıyor. Özellikle yüksek kesimlerde ikamet eden vatandaşların mağduriyet yaşamaması için seri müdahalelerine devam eden ekipler, yol açma, tuzlama, kar küreme çalışmalarında özveri ile görev yapıyor. Vatandaşlardan gelen ihbarlara karşı teyakkuzda olan ekipler, olumsuzluk ortaya çıkan her durumda Mersinlilerin yanında oluyor.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri tüm araçları ve tecrübesiyle karla mücadeleye hazır

Kış dönemine hazırlık kapsamında tüm tedbirlerini önceden alan ekipler, yolları ulaşıma açık tutmak ve vatandaşların herhangi bir zorluk yaşamaması için çalışmalarını birçok araç ve iş makinesi ile gerçekleştiriyor. Greyder, dozer, yükleyici, kar küreme ve tuzlama aracı ile çalışan ekipler, olabilecek olumsuzlukları önleyerek en kısa sürede yolları açıyor. 13 ilçede 135 iş makinesi ve 250 personel ile göreve hazır olan belediye ekipleri, koordineli çalışma sistemi ile sorunların önüne geçiyor. 'Alo 185' Teksin Çağrı Merkezi üzerinden gelen tüm yardım çağrılarına yetişen Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ile Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, çalışmalarına gece gündüz devam ediyor.

'Kar küreme araçlarımızı 13 adete çıkardık'

Ekiplerin günün her saati vatandaşların hizmetinde olduğunu dile getiren Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanı Ahmet Serkan Ataman, güçlü ekipmanlar ile seri müdahalelerin önemini vurguladı. 13 ilçede görevde olduklarını ifade eden Ataman, 'Karla mücadele için dört merkez ilçemizde 32 araç ve 65 personel, 13 ilçemizin toplamında ise 135 iş makinası ve 250 personel ile 7/24 çalışmalarımız devam ediyor. Vahap Başkanımız ilk göreve geldiğinde 1 adet olan kar küreme ekipmanımızı 13 adete çıkarmış bulunuyoruz. Böylelikle her bir ilçemizde en az bir kar küreme aracımız, greyderler ve iş makinaları ile beraber çalışıyor' diye konuştu. Karla mücadelenin yanında vatandaşların yaşayabileceği her türlü olumsuzluğa karşı mücadele ettiklerini sözlerine ekleyen Ataman, 'Bizler Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı ile birlikte hizmet odaklı hareket ederek vatandaşlarımızın yanında ve sürekli teyakkuz halinde olan birimleriz. Kar, kış, yağmur her türlü şartta memnuniyetle çalışmaya devam ediyoruz' dedi.