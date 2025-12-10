Mersin'de sosyal medya üzerinden sahte konut ve ikinci el ilanlarıyla vatandaşları dolandırdığı belirlenen 5 şüpheli, jandarmanın eş zamanlı operasyonuyla yakalanıp tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri 5 şahsın, sosyal medya üzerinden TOKİ başvurusu ve ikinci el eşya satışına yönelik sahte ilanlar vererek ağına düşürdüğü vatandaşları dolandırdığı ve bu yolla haksız kazanç elde ettiğini tespit etti. Tespit edilen şüphelilerin yakalanması amacıyla Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatan jandarma ekipleri; Mezitli, Akdeniz ve Yenişehir ilçelerinde icra edilen eş zamanlı operasyonlarda 5 şüpheli şahsı yakalayarak gözaltına aldı.

Operasyon düzenlenen adreslerde arama yapan ekipler, 1 otomobil, 9 cep telefonu, 10 sim kart, 2 bilgisayar ile 15 bin TL nakit paraya el koydu.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 5 şüpheli tutuklandı.