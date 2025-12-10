Mersin'in Tarsus ve Silifke ilçelerinde tefecilere yönelik operasyonda 111 adet farklı kişilere düzenlenmiş senet ile birlikte 8 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Silifke ve Tarsus Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde çalışma yaptı. KOM Şube ekiplerinin yaptığı çalışmada 'Nitelikli Dolandırıcılık, Rüşvet, Resmi Belgede Sahtecilik ve Tefecilik 'suçlarına karışan 8 şüpheli belirlendi. Şüpheliler adreslerine düzenlenen operasyonla yakalandı. Adreslerde yapılan aramada 111 adet farklı kişilere düzenlenmiş senet, çok sayıda sözleşme, alacak vereceklerin yazılı olduğu not kağıtları, cep telefonları, sahte belgeler ve gümrük işlemlerinin yapılması karşılığında rüşvet olarak alındığı tespit edilen 3 adet telefon ele geçirildi.

Gözaltına alınan 8 şüpheli hakkında işlemlerin sürdüğü bildirildi.