Mersin'in Silifke ilçesinde 30 ilden bin 727 personelle radyasyon acil durumlarında kurumların koordinasyonunu, sahadaki müdahale hızını ve teknik yeterliliğini test eden 'tam ölçekli radyasyon acil durum tatbikatı' yapıldı.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinesinde Silifke'nin Taşucu Mahallesi'nde sahil kenarında 'tam ölçekli radyasyon acil durum tatbikatı' gerçekleştirildi. Senaryo gereği Gülnar ilçesi sınırlarında bulunan Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde (NGS) soğutucu güç kaybı ve basınç düşmesi sonucu radyasyon acil durumu oluşan tatbikata Mersin'in yanı sıra 29 ilden bin 727 personel, 230 araç, 10 dron, 3 bot, 2 mobil koordinasyon tırı ve 4 mobil baz istasyonu katıldı. Senaryo gereği radyasyondan etkilenen Akkuyu Nükleer Güç Santrali çalışanları ve çevresindeki kişiler karadan ve deniz yolu ile Silifke'nin Taşucu Mahallesi'nde kurulan alana getirilerek, radyasyona maruz kalıp kalmadıkları kontrol edildi.

'Acil durumları test eden önemli bir süreç'

Tatbikata katılan Mersin Valisi Atilla Toros, tatbikatın Radyasyon Acil Durumlarının Yönetimi Hakkında Yönetmelik kapsamında 3 yılda bir yapılması gereken rutin bir uygulama olduğunu belirterek, 'Bugün ilimizin ve ülkemizin afetlere hazırlık kapasitesini güçlendirmeyi amaçlayan 'tam ölçekli radyasyon acil durum tatbikatını' icra ediyoruz. Tatbikatın tamamen senaryo gereği kurgulandığını, gerçek bir riskin kesinlikle söz konusu olmadığını özellikle belirtmek isterim. Bu tatbikat, radyasyon acil durumlarında kurumlarımızın koordinasyonunu, sahadaki müdahale hızını ve teknik yeterliliğini test eden önemli bir süreçtir. İlimizde icra edilecek olan radyasyon acil durum tatbikatı Radyasyon Acil Durumlarının Yönetimi Hakkında Yönetmelik, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP), Ulusal Radyasyon Acil Durum Planı (URAP) ve Mersin İli Radyasyon Acil Duru Planı çerçevesinde yürütülmektedir. Bu senaryo, Gülnar, Aydıncık ve Silifke ilçelerimizde hem saha hem de masa başı uygulamalarla gerçeğe en yakın şartlarda icra edilmektedir' dedi.

'Tamamen kurgusal bir senaryodan ibaret'

Vali Toros, 'Tatbikata bu geniş katılım, afet ve acil durumlarda Türkiye'nin kurumsal kapasitesinin ve güçlü koordinasyon yapısının bir göstergesidir. Tatbikat sürecinde AFAD Başkanlık Bilgi Yönetim ve Operasyon Merkezi, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımız, Nükleer Düzenleme Kurumu, Akkuyu Nükleer A.Ş, Mersin İl ve ilçe AFAD merkezlerimiz eşgüdüm içerisinde çalışmaktadır. Tamamen kurgusal bir senaryodan ibaret olan bu tatbikat ile hedefimiz herhangi bir radyasyon acil durumunda Ulusal Afet Müdahale Sistemi ile halka yönelik koruyucu tedbirleri ve müdahale faaliyetlerini gerçekleştirmek, işletici Akkuyu NGS ile tüm paydaşların koordinasyon ve haberleşme süreçlerini test etmektir' diye konuştu.