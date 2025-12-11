Mersin'de denizde 4-5 metreye kadar ulaşan dev dalgalar oluştu.

Meteorolojinin uyarısının ardından Mersin genelinde görülen yağışlı hava etkisini yitirdi. 3-4 gün süren yağışlı havanın ardından Doğu Akdeniz'e 321 kilometre kıyısı olan Mersin'in sahillerinde boyu 4-5 metreye kadar ulaşan dev dalgalar dikkat çekti. Erdemli ilçesi halk plajı ve çevresinde dev dalgalar kıyıları dövdü. Bölgede dalgaların bugünden sonra normale dönmesinin beklendiği belirtildi. Dev dalgaları gören bazı vatandaşlar fotoğraf çekerken, bazıları ise suya maruz kalarak ıslandı. Denizin hırçın olduğunu belirten vatandaşlar, kendilerinin de dalgalar nedeniyle ıslandığını söyledi.

Meteoroloji, Akdeniz'de havanın parçalı ve çok bulutlu, doğusunun yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesinin beklendiğini bildirdi. Doğu Akdeniz'de rüzgarın öğle saatlerinden sonra 4 ile 6 kuvvetinde esmesinin beklendiği de ifade edildi.