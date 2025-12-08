Mersin'in Silifke ilçesinde hafta sonu etkili olan fırtına, sahilde bağlı teknelere büyük zarar verdi, bazıları da battı.

İlçeye bağlı Tisan sahilinde şiddetli yağış ve kuvvetli rüzgar nedeniyle bazı tekneler, oluşan yüksek dalgaların etkisiyle sulara gömülerek battı. Dalgaların kıyıya vuran şiddeti nedeniyle bazı teknelerde de hasar oluştu.

Fırtınanın ardından bölgedeki balıkçılar, fırtınanın batırdığı tekneleri kurtarmak için çalışma başlattı. Ekipler, hem su altına batan tekneleri çıkarmaya çalışıyor hem de zarar tespit çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: İHA