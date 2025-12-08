Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, partisinin hiçbir stratejik planın, ittifakın veya siyasi projenin aparatı olmadığını vurgulayarak, “Anahtar Partisi, Türk Milleti’nin A Planıdır. A Takımı gibi kadrolarıyla, milletimize müstakil bir yol açacak şekilde tek başına temsil iradesine taliptir” dedi.

Cumhurbaşkanlığı başta olmak üzere devletin tüm hizmet makamlarına talip olduklarını ifade eden Ağıralioğlu, siyaseti bir “nöbet” olarak gördüklerini belirterek şöyle konuştu:

“Bu nöbet siyasetinde; dindarlığın övüncü olması için, muhafazakârlığın ve mukaddesatçılığın övüncü olsun, hazine dolsun, adalet yerini bulsun diye 23 yıldır bekleyenlerin mesuliyetini omuzuma alıyorum. Cumhuriyeti halkla buluşturabilen, devleti adaletle kalkındırabilen, milleti milliyetçi bir hareketle yeni yüzyıla doğrultabilen bir iradenin Cumhurbaşkanlığı sorumluluğunu taşıyorum.”

“Borçlara, dertlere, çözülemeyenlere talibim”

Konuşmasında, ülkenin tüm sorunlarını çözme iradesini ortaya koyan Ağıralioğlu, “Cumhurbaşkanından sonra kalana, Devlet Bey’den sonra ne kalıyorsa ona talibim. Borca, derde, çözemediğinize talibim. Yıktığınızı onarmaya, kırdığınızı toparlamaya, böldüğünüzü birleştirmeye talibim” dedi.

Ülkenin yeniden 85 milyonun bir ve beraber olabileceği bir düzene kavuşmasını hedeflediklerini belirten Ağıralioğlu, “Partili olanların değil, ay yıldızlı al bayrağı ben de bağlayayım diyen herkese hizmet etmeye talibim. Sünni-Alevi, Kürt-Türkmen, Boşnak-Arnavut diye ayırdığınız milleti Türk milleti olarak sarıp sarmalamaya talibim” ifadelerini kullandı.

“Ordusu güçlü, parası itibarlı bir Türkiye için”

Ağıralioğlu, Türkiye’nin dış ve iç güvenliğine yönelik hedeflerini de anlatarak:

“Ordusu güçlü, hazinesi dolu, pasaportu itibarlı bir ülkeyi ayağa kaldırmaya talibim. Yunanistan’ın şımarıklığına, Rumların azgınlığına, PKK’nın şımartılmasından doğan terör devletine, İsrail’in bölgedeki hesaplarına karşı durabilecek bir kudretle devletimin hizmetine talibim” dedi.

“Adaleti hızlandıracağız”

Türkiye’de adalet mekanizmasının gecikmesinin büyük sorunlara yol açtığını söyleyen Ağıralioğlu, “On yıl süren hukuk davalarının, ceza davalarının bir-iki yılda sonuçlanacağı bir adalet hızına talibim” şeklinde konuştu.

“Liyakat, bereket ve umut”

Valilerin partililik altında ezilmediği, Milli Eğitim’de liyakatin esas olduğu bir yönetim sistemi hedeflediklerini belirten Ağıralioğlu, Türkiye’nin yoksullukla anılmasını “devletin ve siyasetin utancı” olarak nitelendirerek:

“Bu memleketi asgari ücretli, dar gelirli, yoksulluk sınırı gibi kavramların esiri olmaktan kurtarmaya talibim. Aşa, işe, berekete, umuda, güçlü yarınlara talibim” dedi.

Konuşmasını “Oyun, rey derdine değil; 85 milyonun istikbaline talibim. Mücadelemiz milletimizin umudu olsun, hayırlı uğurlu olsun” sözleriyle tamamladı.