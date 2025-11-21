AK Parti Mersin İl Başkanı Adem Aldemir, kentte 5 günü aşan su kesintileri nedeniyle Mersin Büyükşehir Belediyesi ile MESKİ yönetimine sert eleştirilerde bulundu. Aldemir, yaşanan süreci ’yönetim krizi, plansızlık ve beceriksizlik’ olarak değerlendirdi.

AK Parti Mersin İl Başkanı Adem Aldemir, kentteki su kesintisi nedeniyle yaptığı yazılı açıklamada merkez ilçelerde yaşanan uzun süreli su kesintilerinin vatandaşların hayatını olumsuz etkilediğini belirterek, "Camilerden bidonlarla su taşınan, esnafın iş yapamaz hale geldiği, evlerde yaşamın durma noktasına geldiği bu görüntüler 2025 yılının Mersin’ine yakışmıyor" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in de çalışmalar sırasında yaşanan teknik arıza nedeniyle kesintilerin uzadığını kabul ettiğini hatırlatan Aldemir, buna karşın bir CHP milletvekilinin sorumluluğu Alt Yapı Genel Müdürlüğü’ne yönlendirmeye çalıştığını ifade etti. Aldemir, "Kesinti tarihi Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (MESKİ) talebiyle 17 Kasım’a alındı. MESKİ’nin 3 saat dediği tahliye işlemi 18 saat sürdü. 8 saatlik imalat 38 saate uzadı. AYGM kendi işini planlandığı sürede tamamladı, MESKİ’nin geciken çalışmaları için AYGM sahaya ek teknik ekip gönderdi. Kesintinin ana sebebi Hal Katlı Kavşağındaki MESKİ imalat hatalarıdır" dedi.

Aldemir, Büyükşehir Meclisinde altyapı sorunlarının defalarca gündeme geldiğini, Cumhur İttifakı olarak tüm MESKİ yatırımlarına borçlanma, hibe ve proje desteği verdiklerini belirterek, "Bugün yaşanan sorunlar her defasında övgüyle sözünü ettikleri Scada sisteminin de etkin ve başarılı bir şekilde işletilemediğini göstermektedir. Türkiye’nin en pahalı suyunu satan MESKİ’nin günlerce su verememesi kabul edilemez" ifadelerini kullandı.

Aldemir, hızlı tren projesi de dahil olmak üzere Mersin’e değer katacak hiçbir yatırımın belediye tarafından plansızlık nedeniyle aksatılmasına izin vermeyeceklerini dile getirerek, "Mersin halkı bahane değil hizmet bekliyor. Ev hanımından esnafına, işçisinden öğrencisine herkes huzursuz. Mersin’in sabrı taşmıştır. Biz bu sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız" dedi.

Kıratlı’ndan CHP milletvekiline tepki

AK Parti Mersin Milletvekili Ali Kıratlı da, CHP Milletvekili Gülcan Kış’ın su kesintilerinin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından kaynaklandığını açıklayarak algı siyaseti yaptığını ifade ederek, "Buradan kendisine açıkça ifade ediyorum; kendi Büyükşehir Belediye Başkanınız Vahap Seçer’in meclis oturumundaki sözlerini dikkatle dinleyin. Seçer, su kesintisinin yalnızca 10 saatlik bölümünün hızlı tren deplasesinden, geri kalan büyük kısmının ise yerel yönetimlerin, Hal Katlı Kavşağı’ndaki imalat hatasından kaynaklandığını bizzat kendisi söylemiştir" dedi.