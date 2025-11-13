BETİMAR Araştırma ve Danışmanlık, Kasım 2025 dönemine ilişkin “Savunma Sanayi ve Türkiye Gündemi Araştırması” sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Araştırmada seçmenlere, “Bu pazar bir milletvekili genel seçimi olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz?” sorusu yöneltildi.

Elde edilen bulgulara göre, AK Parti yüzde 34,7 oranla birinci parti olurken, CHP yüzde 27,6 ile ikinci sırada yer aldı. Araştırmada MHP yüzde 9,2, DEM Parti yüzde 7,8, İYİ Parti yüzde 6,4, Zafer Partisi yüzde 4,2, A Parti yüzde 3,8, Yeniden Refah Partisi yüzde 2,7 ve TİP yüzde 1,4 oranında destek gördü. “Diğer partiler” ise toplamda yüzde 2,2 oy oranına ulaştı.

BETİMAR tarafından yapılan açıklamada, araştırmanın 1–3 Kasım 2025 tarihleri arasında, 26 ilde 18 yaş ve üzeri seçmenlerle CATI (bilgisayar destekli telefon) yöntemiyle gerçekleştirildiği belirtildi. Örneklem büyüklüğünün 2.000 kişi olduğu, araştırmanın %95 güven düzeyinde ±%2,19 hata payı ile yürütüldüğü ifade edildi.

Mersin’de Dengeler Değişiyor mu?

Son dönemde yapılan araştırmalar, Mersin’de siyasi dengelerde dikkat çekici bir hareketliliğe işaret ediyor. AK Parti’nin genel ortalamanın üzerinde bir oy oranını koruduğu, CHP’nin ise özellikle kent merkezinde güçlü konumunu sürdürdüğü gözleniyor.

Öte yandan, MHP ve İYİ Parti’nin Mersin’deki seçmen tabanında yaşanan geçişkenlik dikkat çekerken, DEM Parti’nin özellikle doğu ilçelerinde etkisini koruduğu belirtiliyor. Zafer Partisi ve Yeniden Refah Partisi’nin de Mersin genelinde yükselen yeni alternatifler arasında yer aldığı ifade ediliyor.

Siyasi gözlemciler, 2026’ya doğru giderken Mersin’deki seçmen eğilimlerinin hem yerel hem de genel seçimlerde belirleyici olabileceği görüşünde birleşiyor.

BETİMAR şirketi en son yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerini birebire yakın tahmin etmişti ;