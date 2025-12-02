ORC Araştırma, Türkiye genelinde gerçekleştirdiği Aralık 2025 siyasi parti oy tercihleri anketinin sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. “Bu Pazar Genel Seçim Olsa” sorusu üzerinden yapılan araştırmada seçmen eğilimlerinde dikkat çeken hareketlilik göze çarptı.

28 Kasım – 1 Aralık 2025 tarihleri arasında 26 ilde, 2.560 katılımcıyla yüz yüze yapılan çalışmada, siyasi parti isimleri katılımcılara tek tek okunarak oy tercihleri soruldu.

Ankete göre:

AK Parti : %33,2

CHP : %31,9

DEM Parti : %7,9

MHP : %6,8

İYİ Parti : %6,5

Zafer Partisi : %3,4

Yeniden Refah Partisi : %2,8

YMP (Yerli ve Milli Parti) : %2,1

TİP : %1,8

Diğer partiler: %3,6

Sonuçlara göre AK Parti ile CHP arasındaki fark 1,3 puana kadar düşerek seçim yarışının oldukça sıkı geçtiği görülüyor. Orta ölçekli partilerin oylarında sınırlı hareketlik yaşanırken, baraj altındaki partiler arasındaki dağılımın da toplam tabloyu etkilediği değerlendiriliyor.

Anket, Türkiye’nin seçim atmosferine doğru ilerlediği bu dönemde seçmen davranışının hâlâ değişime açık olduğunu gösteriyor.