AK Parti Mersin İl Kadın Kolları Başkanı Fatma Abacı, ailevi nedenlerden dolayı görevinden affını talep ettiğini açıkladı.

Abacı, 14 Eylül 2023 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın olurlarıyla atandığı İl Kadın Kolları Başkanlığı görevinde, partinin vizyonu doğrultusunda samimiyet ve gayretle çalıştığını belirtti.

Görev süresi boyunca Mersin genelinde bütünleştirici bir anlayışla hareket ettiklerini ifade eden Abacı, kadın meclis üyelerinden muhtarlara, iş kadınlarından engelli vatandaşlara kadar her kesimden kadına ulaşmak için çeşitli projeler gerçekleştirdiklerini söyledi.

Teşkilat yapısını güçlendirmek adına genç, dinamik ve tecrübeli kadınlardan oluşan yeni ekipler kurduklarını da dile getiren Abacı, “Partimizin hedefleri doğrultusunda hizmet etmenin onurunu yaşadım.” dedi.

Fatma Abacı, AK Parti Kadın Kolları Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Tuğba Işık Ercan ile Teşkilat Başkanı ve Genel Başkan Yardımcısı Tülay Kaynarca’ya, ailevi nedenlerden dolayı görevinden affını talep ettiğini bildirdiğini ifade etti.

Açıklamasında kendisine destek veren tüm teşkilat mensuplarına teşekkür eden Abacı, şu ifadelere yer verdi:

“Partimize olan bağlılığım ve davamıza olan inancım, görevimden ayrılmış olsam da aynı kararlılıkla devam edecektir.”

Abacı, İl Kadın Kolları Başkanlığı görevinden ayrıldığını ancak Mersin Büyükşehir Belediye Meclis Üyeliği görevine devam ettiğini belirterek, “Mersinli hemşehrilerimin yanında olmaya, sorunlarına çözüm üretmeye ve şehrimiz için çalışmaya devam edeceğim.” dedi.