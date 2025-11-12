Mersin’de yoğun yağışın ardından alarma geçen Tarsus Belediyesi ekipleri, ilçe genelinde sabaha kadar süren çalışmalarla vatandaşların mağduriyet yaşamasını önledi.

Tarsus Belediyesi, kentte etkili olan yoğun yağışın ardından gelen ihbarları değerlendirerek ilçe genelinde ekiplerini hızlıca harekete geçirdi. Özellikle Altaylılar ve Bağlar mahallesi başta olmak üzere birçok noktada belediye ekipleri gece boyunca teyakkuzda kalarak olumsuzluklara anında müdahale etti.

Başkan Ali Boltaç’ın yönlendirmesiyle gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında, Fen İşleri Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü ekipleri koordineli bir şekilde sahada görev yaptı.

Vatandaşlardan gelen ihbarlar, ‘Alo 153 TİM’ hattı üzerinden hızlı bir şekilde değerlendirilerek ekipler kısa sürede ilgili bölgelere yönlendirildi. Muhtemel yeni olumsuzlukların yaşanmaması için Tarsus Belediyesi ekipleri sabahın ilk ışıklarına kadar çalışmalarını sürdürdü.

"Tarsus için her an görevdeyiz"

Yoğun yağış sonrası değerlendirmelerde bulunan Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, vatandaşlardan gelen tüm ihbarların titizlikle değerlendirildiğini belirterek "Gelen her ihbara hızlıca müdahale ediyor ve vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için çalışıyoruz. Yaşanılan bu olumsuz durumla ilgili tüm ekiplerimizin sahada, vatandaşımızın yanında olduğunu belirtmek isterim. Emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Biz Tarsus için her an görevdeyiz" diye konuştu.