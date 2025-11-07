AK Parti Mersin İl Başkanı Adem Aldemir, partinin iktidarının 23. yılı dolayısıyla başlatılan açık hava kampanyası hakkında açıklamalarda bulundu.

Aldemir, kampanyanın, AK Parti’nin, hükümetin ve belediyelerin her gün vatandaşlar için hayata geçirdiği hizmetleri görünür kılmayı amaçladığını belirtti.

“Bu anlayışı dijital mecralarda da güçlendirmek için bugün itibarıyla trend çalışması yapılacaktır. Sizlerden ricamız; bu içerikleri sosyal medya hesaplarınızda #SizBunuİzlerken etiketiyle paylaşarak kampanyayı desteklemenizdir.” ifadelerini kullanan Aldemir, kampanyanın birkaç gün boyunca farklı görseller ve günlük etiketlerle devam edeceğini aktardı.

Başkan Aldemir, “Birlikte, 24 yıldır aynı inançla süren hizmet seferberliğimizi daha geniş kitlelere ulaştıralım. Yaparsa AK Parti yapar.” sözleriyle açıklamasını tamamladı.