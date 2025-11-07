Mersin Büyükşehir Belediyesinin geleneksel hale getirdiği ve bu yıl ’toprakta tarihi, sofrada tat, sokakta neşe’ sloganıyla düzenlenen 4. Uluslararası Tarsus Festivali, Türkiye’nin ve dünyanın dört bir yanından gelen binlerce kişinin katılımıyla başladı.

Tarsus’un binlerce yıllık tarihini, doğal güzelliklerini, kültürünü ve gastronomisini üç gün boyunca birbirinden renkli etkinliklerle tanıtacak festival, kenti adeta bir karnaval havasına bürüdü. Festivalin ilk gününde, Yarenlik Alanı, St. Paul Meydanı, Kültür Park, Kırkkaşık Bedesteni ve Yeryüzü Pazarı gibi kentin en işlek noktaları gün boyu dans gösterilerine, konserlere, yazar buluşmalarına ve atölyelere ev sahipliği yaptı.

Türkiye’nin yanı sıra Kosova’dan ’Kastriotet’ ve Bosna Hersek’ten ’Ivan Planina Tarin’ folklor ekiplerinin sahne aldığı dans gösterileri, izleyenler tarafından büyük beğeni topladı. Geleneksel kıyafetleriyle sahne alan dansçılar, Tarsus sokaklarını karnaval alanına çevirdi.

’Tataki-Zome’ Atölyesi yoğun ilgi gördü

Festival kapsamında gerçekleştirilen ’Tataki-Zome Çiçek Baskı Atölyesi’, doğanın renklerini kumaşlara taşıdı. Geleneksel kökboyama ve Japon çekiç baskı tekniklerini birleştiren eğitmen Gizem Dündar, katılımcılara unutulmaz bir deneyim yaşattı. Tarsus’un tarihi dokusuna hayran kaldığını belirten Dündar, "Bu festival, enerjisiyle, tarihiyle ve kültürüyle çok özel bir etkinlik. Her detayı özenle düşünülmüş" dedi.

Tarsus Müzesi ve TADEKA stantları ilgi odağı oldu

Tarsus Müzesi önünde kurulan stantlarda yöresel yiyecekler, el işi ürünler ve kitaplar ziyaretçilerden büyük ilgi gördü. TADEKA Edebiyat Kurulunun standında Tarsuslu yazarların eserleri sergilenirken, edebiyat sohbetleri de festival ruhuna renk kattı. Tarsuslu yazar Yılmaz Aydoğan, "Her yıl ilgi artıyor. Bu festival Tarsus’un tanıtımı için çok önemli bir fırsat. Emeği geçenlere teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Kültür Parkta her yaşa uygun etkinlikler

Festivalin en canlı alanlarından Kültür Park, üç gün boyunca her yaştan ziyaretçiye hitap eden etkinliklerle dolup taştı. Yeme-içme stantları, sanat sergileri, çanak çömlek ve çiçek dikim atölyeleri, hayvan sahiplendirme etkinlikleri, sanal gözlem ve bilim atölyeleri büyük ilgi gördü. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesinin tanıtım standı, Mercan Gözlemevinin teleskopla güneş gözlemleri, spor turnuvaları ve teknoloji atölyeleri festivalin dikkat çeken etkinlikleri arasında yer aldı.

Tiyatro tutkunları ’Oyunculuk Atölyesi’nde buluştu

Festival kapsamında Mersin Şehir Tiyatrosu oyuncusu Ömer Faruk Ustaoğlu tarafından verilen ’Oyunculuk Atölyesi’ büyük ilgi gördü. Katılımcılar sahnede nefes, artikülasyon, doğaçlama ve beden dili üzerine çalışmalar yaptı. Ustaoğlu, "Diksiyon, diyafram nefesi ve doğaçlama çalışmaları yaptık. Katılımcılar çok istekliydi, keyifli bir atölye oldu" diye konuştu.

Küçük eller ’Kukla Yapım Atölyesi’nde Buluştu

St. Paul Meydanında düzenlenen ’Kukla Yapım Atölyesi’, minik katılımcılardan yoğun ilgi gördü. Mersin Şehir Tiyatrosu sanatçısı Fatih Selçuk yönetimindeki atölyede çocuklar rengarenk kuklalar yaparak eğlenceli vakit geçirdi. TADEKA binasında düzenlenen ’Oyunla Tiyatro Atölyesi’, 6-9 yaş arası çocukların yeteneklerini sahneye taşımalarını sağladı.

9 Kasım’a kadar sürecek olan 4. Uluslararası Tarsus Festivali, konserler, gastronomi buluşmaları, dans gösterileri, sanat etkinlikleri ve atölyelerle Tarsuslulara ve kente gelen misafirlere unutulmaz anlar yaşatacak.