Çevre ve Tüketici Haklarını Koruma Derneği Genel Başkanı Sayın Mustafa Göktaş tarafından, toplum yararına hizmet eden sanatçılar, siyasetçiler, kamu yöneticileri, iş insanları, STK temsilcileri, bilim insanları ve kanaat önderlerine yönelik olarak gerçekleştirilen ödül törenine iştirak ederek ödül de alan Önceki dönem Ak Parti MKYK Üyesi ve eski Ekonomi Bakan Yardımcısı Mustafa Sever , Mersin'in her geçen gün gelişerek yükselen bir yıldız haline geldiğini belirtti.

Sever yaptığı konuşmada şu görüşleri paylaştı ;

“Böylesine güzel bir organizasyonda sizlerle bir arada olmaktan büyük bir onur duyuyorum. Mersin’e hizmet etmiş, Mersin’e sevdalanmış insanlarla aynı ortamda bulunmak benim için büyük bir mutluluk.Mersin dediğimiz zaman adeta bir cazibe merkezinden söz ediyoruz. Havaalanı, otoyolları, hastaneleri, üniversiteleri, tarımı, ticareti ve ihracatıyla Mersin yükselen bir yıldız. Bizler el ele, kol kola vererek Mersin’i Marmara Bölgesi’ne alternatif bir cazibe merkezi haline getirmek için çalışacağız.”

Sever, konuşmasının sonunda “Kimsenin işsiz kalmadığı, huzur ve kardeşlik içinde yaşadığı bir Mersin hayali için birlikte mücadele edeceğiz” ifadelerini kullandı.