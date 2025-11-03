Yurt genelinde faaliyet gösteren Çevre ve Tüketici Haklarını Koruma Derneği (ÇETKODER) tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen “Çevre ve Tüketici Ödülleri”, 2 Kasım 2025 Pazar günü Mersin Şoförler Odası Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen törenle sahiplerini buldu.

Saat 14.00’te başlayan ve 17.00’de sona eren mütevazı törene, siyaset, bürokrasi, akademi ve sivil toplum dünyasından birçok önemli isim katıldı.

Yoğun Katılım Dikkat Çekti

Törene; Mersin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Yaşar, Türk Dil Kurumu Başkanı Prof. Dr. Osman Mert, AK Parti Mersin Milletvekili Ali Kıratlı, CHP Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır, önceki dönem Ekonomi Bakan Yardımcısı Mustafa Sever, eski milletvekilleri Hidayet Kılıç, Dr. Ali Öz, Ecz. Cahit Tekelioğlu, MHP MYK Üyesi Av. Bünyamin Köken, AK Parti İl Başkanı Adem Aldemir, HÜDA PAR İl Başkanı, CHP Akdeniz İlçe Başkanı Semih Palamut, İl Sağlık Müdürü Dr. Mustafa Ekici, Milli Eğitim İl Müdürü Muhammed Özdemirci, PTT İl Müdürü Ali Seyit Sevin, Mersin Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Ballı, ESOB Başkanı Veysel Sarı, Borsa Başkanı Abdullah Özdemir, Kızılay İl Başkanı Lütfi Parıltı ve çok sayıda kurum temsilcisi ile STK önderleri, iş insanları, muhtarlar, sanatçılar ve gazeteciler katıldı.

Sanatçılardan Duygusal Anlar

Törende sahneye çıkan yerel sanatçılar Mersinli İsmail, Bedi Şaraplı, Ferhat Doğan ve Alaattin Sarı, yaptıkları kısa konuşmalarla izleyenleri duygulandırdı.

Kutlama Telgrafları Damga Vurdu

Programa, Devlet eski Bakanı Cavit Çağlar, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu ve eski Vali–Milletvekili Behiç Çelik tarafından gönderilen kutlama mesajları damgasını vurdu.

Göktaş’tan Birlik ve Sevgi Mesajı

Törende konuşan ÇETKODER Genel Başkanı Mustafa Göktaş, iki saat süren program boyunca doğaçlama yaptığı konuşmasıyla büyük beğeni topladı.

Göktaş, çevre ve tüketici haklarının korunması için verdikleri mücadelenin önemine dikkat çekerek,

“Yüce Türk milleti ve devletimiz için çevre ve tüketicinin hakkını korumaya, toplumsal bilinç ve barışa katkı sunmaya devam edeceğiz. Amacımız insanlara sevgiyi aşılamak; barış, sevgi ve saygı parolamızdır.” dedi.

“Bu ödüller, topluma katkı sunan her bireye ‘Bizi gören birileri varmış’ dedirtmek içindir.” diyen Göktaş,

“Burada renk, din, dil, mezhep veya siyasi ayrım yok. Hepimiz Anadolu’yuz, hepimiz kardeşiz. Barış, sevgi ve saygı için el eleyiz.” ifadelerini kullandı.

300 Kişiye Onur ve Altın Orkide Nişanı

Törenin sonunda, çevre ve tüketici bilincine katkı sunan 300 kişiye ödül takdim edildi. Katılımcılardan 180’i Onur Nişanı, 120’si Altın Orkide Nişanı ile ödüllendirildi. Tüm ödül sahiplerine ayrıca Altın Madalya verildi.