ORC Araştırma Şirketi’nin 20-22 Ekim 2025 tarihleri arasında 26 ilde 2 bin 600 katılımcıyla gerçekleştirdiği “Bu Pazar Genel Seçim Olsa” başlıklı Siyasi Eğilimler Araştırması, Türkiye’de seçmen eğilimlerinin değiştiğini ortaya koydu.

Araştırmaya göre Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) yüzde 31,2 oy oranıyla birinci parti konumuna yükselirken, Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) yüzde 30,0 oy oranıyla ikinci sırada yer aldı.

Partilerin Oy Oranları

CHP: %31,2

AK Parti: %30,0

DEM Parti: %8,2

MHP: %8,0

İYİ Parti: %6,5

Zafer Partisi: %3,3

Yeniden Refah Partisi: %2,7

Türkiye Millî Partisi: %2,1

Memleket Partisi: %2,0

Adalet Partisi: %1,8

Saadet Partisi: %1,5

Diğer: %2,7

2023 Seçimlerine Göre Dikkat Çeken Değişim

14 Mayıs 2023 genel seçim sonuçlarıyla kıyaslandığında, CHP oy oranını yaklaşık 6 puan artırarak dikkat çekici bir yükseliş kaydetti. AK Parti’nin oy oranı ise 2023 seçimlerindeki %35,6’dan %30’a gerileyerek yaklaşık 5,5 puanlık düşüş yaşadı.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ve İYİ Parti’nin oy oranlarında da azalma görülürken, Zafer Partisi ve Yeniden Refah Partisi’nin oylarında sınırlı bir artış olduğu dikkat çekti.

Araştırma Detayları

Tarih: 20–22 Ekim 2025

Kapsam: 26 il

Katılımcı Sayısı: 2.600 kişi

Yöntem: CATI (Bilgisayar Destekli Telefon Görüşmesi)

ORC’nin araştırması, seçmen eğilimlerinin değişmekte olduğunu ve muhalefetin oy oranında belirgin bir toparlanma yaşandığını ortaya koydu.