Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 4.’sü düzenlenen ’Mersin Gençlik Festivali’, ikinci gününde de büyük bir coşkuyla devam etti.

Özgecan Aslan Barış Meydanında binlerce gencin katılımıyla gerçekleşen festival, gün boyu süren renkli etkinliklerin ardından ünlü sanatçı Teoman konseriyle adeta doruğa ulaştı. Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekili ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer de festival alanında gençlerle bir araya gelerek, Cumhuriyetin 102. yılı öncesinde gençlik coşkusuna ortak oldu.

"Sizler bizim geleceğimizsiniz, umudumuzsunuz"

Teoman konseri öncesi sahneye çıkan Başkan Seçer, gençlerin yoğun ilgisi ve alkışlarıyla karşılandı. ’Parla’ şarkısı eşliğinde sahneye çıkan Seçer, gençlerle birlikte marş söyledi ve ardından yaptığı konuşmada gençlere seslendi. Seçer, "Mersin cumhuriyet kenti, gençlerin, geleceğin, uygar dünyanın kentidir. Bunu boşuna söylemiyorum, siz varsınız diye söylüyorum. Sizler bizim geleceğimizsiniz, umudumuzsunuz ve her şeyimizsiniz. Hepinizi çok seviyorum" dedi.

Seçer, Mersin’in, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kenti olduğunu vurgulayarak, "Atatürk’ün gençliğe olan güveni, bizim için yol göstericidir. Biz gençlerle birlikte bu ülkenin geleceğini inşa ediyoruz. Mersin, gençlerin kendini özgürce ifade ettiği, kültürün, sanatın ve barışın şehridir" ifadelerini kullandı.

"Mersin’de barış, kardeşlik, sevgi ve saygı göreceksiniz"

Gençlere seslenen Başkan Seçer, Mersin’in her kesimden insanın bir arada, barış ve hoşgörü içinde yaşadığı bir şehir olduğunu belirterek, "Üniversite hayali kuran gençlere sesleniyorum; Mersin’e gelin. Bu şehirde barış, kardeşlik, sevgi ve saygı göreceksiniz. Mersin küçük bir Türkiye’dir, bir Anadolu mozaiğidir. Burada bütün renkler bir arada yaşar. Herkesi bu güzel şehre davet ediyoruz" dedi.

"Belediyecilik sadece yol yapmak değildir"

Sosyal belediyecilik anlayışının önemine değinen Seçer, "2019’da göreve geldik, ‘kafalar değişti, ne çok şey değişti’ dedik. Bir şehre sadece yol, kaldırım yaparak belediyecilik yaptığınızı mı zannediyorsunuz? Belediyecilik, insanın kalbine dokunmak, gençlere umut olmak, kültüre ve sanata alan açmaktır. Biz, mutlu insanların yaşadığı bir Mersin inşa ediyoruz" diye konuştu.

"Elektrikli otobüsleri devreye alıyoruz"

Seçer ayrıca, üniversite öğrencileri için hayata geçirilen hizmetleri hatırlatarak, "Mahalle mutfaklarımızdan 3 çeşit yemeği uygun fiyata edinebiliyorsunuz, çamaşırlarınızı çamaşır kafelerde ücretsiz yıkayabiliyorsunuz. Gençlerimize müjde vermek istiyorum; önümüzdeki hafta çevre dostu elektrikli otobüsleri Mersin’de ilk kez devreye alıyoruz. Ardından metro ve tramvay çalışmalarımızı da hızla sürdüreceğiz" şeklinde konuştu.

"Gençler belediyemizin tüm hizmetlerinden yararlansın"

Gençleri kültür ve sanatla buluşturan etkinliklerin devam edeceğini belirten Seçer, "Her cumartesi marina sahilinde ‘Akustik Sahne’ kapsamında sokak sanatçılarımız konser veriyor. Şehir Tiyatrosu birbirinden güzel eserleri sahneliyor. Belediyemizin gençler için hazırladığı projeleri takip edin, bunlardan yararlanın. Bu hizmetler sizin hakkınız, sizin vergilerinizle yapılıyor. Kimsenin bunları ‘yardım’ gibi göstermesine izin vermeyin" dedi.

"Hepinizi çok seviyorum, mutlu ve huzurlu olun"

Seçer, gençlere sık sık moral ve motivasyonun önemini hatırlatarak, "Hayat sadece ders çalışmak ya da çalışmak değildir. Zaman zaman mola verin, kendinize vakit ayırın. Bu festival bunun için bir fırsat. Hepinizi çok seviyorum, mutlu ve huzurlu olun" sözleriyle konuşmasını tamamladı.

Mersin’de festival coşkusu

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı koordinesinde ’gençlik rotasını çizdi’ sloganıyla düzenlenen festivalin ikinci günü sabah saatlerinde ’Morning Parti’ etkinliğiyle başladı. DJ performansı ve canlı saksafon ezgileri eşliğinde müziğe kendini bırakan gençler, güne enerjik bir başlangıç yaptı. Katılımcılara sucuk ekmek ikramı yapılırken, gençler hem dans edip hem eğlencenin tadını çıkardı.

Gün boyu devam eden etkinliklerde DJ Kuzey’in performansı, tiyatrocu Özgür Ozan ve yazar Caner Güler’in sahne aldığı gösteriler büyük beğeni topladı. Akşam saatlerinde MC Halil & DJ Onur ve M Lisa’nın konserleriyle coşku artarken, gecenin finalinde Teoman sahneye çıktı. Ünlü sanatçının sevilen şarkılarını binlerce kişi hep bir ağızdan söyledi.

Mersin Gençlik Festivali, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramına kadar Özgecan Aslan Barış Meydanı’nda konserler, atölyeler, spor etkinlikleri ve renkli aktivitelerle devam edecek.