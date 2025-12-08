Mersin'de Engelsiz Yaşam Merkezinde verilen dikiş kursu, özel bireylerin annelerine sosyalleşme, dayanışma ve üretim imkanı sunuyor. Kadınlar hem stres atıyor hem de kendi emekleriyle çeşitli ürünler ortaya çıkarıyor.

Mersin'de sosyal belediyecilik anlayışıyla engelleri aşmak ve özel birey ve ailelerinin sosyal hayata katılımını artırmayı amaçlayan Mersin Büyükşehir Belediyesi, uygulamaya koyduğu hizmet ve projelerle hayatları kolaylaştırmaya devam ediyor. Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Engelsiz Yaşam Merkezinde özel çocukların fiziksel, ruhsal ve psikolojik yönden gelişimlerine katkı sunan Büyükşehir Belediyesi, çocuklarını merkeze getiren anneleri de unutmuyor. Engelsiz Yaşam Merkezinde devam eden 'Dikiş Kursu'na katılan kadınlar, dikiş eğitimi alarak bir yandan günlük hayatın stresinden uzaklaşırken, bir yandan da el emeği ile üretim yapıyor.

El emeği, dayanışma ve sosyalleşme bir arada

Dikiş Kursunda kendilerine ait bir zaman aralığı oluşturabilen kadınlar, çocukları Engelsiz Yaşam Merkezinde çeşitli aktivitelere katılırken, hobi geliştirme imkanını da elde ediyor. Usta Öğretici eşliğinde devam eden eğitimlerde çeşitli ürünlerin dikim işlemini yapan kadınlar, bir yandan da hayatın zorluklarından uzaklaşma şansı buluyor. Günlük hayatta sosyalleşmekte zorlanan özel birey anneleri, atölye sayesinde kaynaşmanın, bir arada olmanın ve dayanışabilmenin mutluluğunu yaşıyor. Kendileri ve aileleri için giyim dikimi de yapan kadınlar, ihtiyaçları doğrultusunda el emeği ile ev tekstil ürünleri de üretiyor.

'Özel bireylerin annelerine de katkı sağlamayı amaçladık'

'Dikiş Kursu'nun yürütücülüğünü yapan Usta Öğretici Özlem Ünal, özel bireylerin aktiviteleri eşliğinde annelere de katkı sağlamayı amaçladıklarını vurguladı. Merkezde temel dikiş kursu verdiklerini ifade eden Ünal, 'Sanayi tipi, overlok ve reçme gibi makinalardan da öğrenim sağlıyorlar. Annelerimiz burada mutlu ve deşarj oluyorlar. Çok güzel vakit geçirdiklerini sık sık ifade ediyorlar. Hem çocuklarına birçok ürün üretiyor, hem de keyifli vakit geçiriyorlar. Engelsiz Yaşam Merkezi olarak özel bireylerimiz ve anneleri ile birlikte olmaya, onlara katkı sağlamaya devam edeceğiz' dedi.