Binlerce aileye ekmek kapısı olan limonun başkenti olarak bilinen Mersin'in Erdemli ilçesinde, depoluk üründe hasat dönemine girildi. Şu anda bahçede 40 TL civarında alıcı bulan limonlar sabah erken saatlerde bahçeye giren işçiler tarafından tek tek toplanarak bir kısmı iç ve dış piyasaya gönderilirken, bir kısmı da yazın tüketilmesi için soğuk hava depolarına sevk ediliyor.

Türkiye'de yaş sebze ve meyve üretiminde ilk sıralarda yer alan Mersin'de en çok üretilen ürünlerin başında limon geliyor. 100 bin dekardan fazla alanla en çok üretimin yapıldığı Erdemli ilçesinde binlerce kişiye ekmek kapısı olan limonda şu anda depoluk olan coğrafi işaret tescilli 'lamas' ile 'küt dikenli' cinsinin hasadına başlandı. Mart ayı sonuna kadar sürmesi beklenen hasatta toplanan limonların bir kısmı iç ve dış piyasaya gönderilirken yazın yaklaşık 6 ay boyunca tüketilmek üzere soğuk hava depolarına sevk ediliyor. İşçiler sabahın erken saatlerinde girdikleri bahçede tek tek kestikleri limonu küfelerle taşıyıp ilk ayrıştırmayı yaparak tesislere gönderiyor. Tesislerde hem makinelerin yardımı hem de birçoğu kadın olan işçilerin çalışmasıyla tek tek özenle paketlenen ürünlerin depo ve piyasaya sevki sağlanıyor.

Geçtiğimiz yıl yaşanan zirai dondan dolayı rekolte bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 30 azalan limonda bu yıl beklentinin 580 bin ton olduğu, bahçede fiyatının ise 40 TL civarında alıcı bulduğu öğrenildi.

Binlerce kişi limondan ekmek yiyor

Yurt genelinden limon üretiminin yüzde 50'sinin Erdemli bölgesinde yapıldığına dikkat çeken üreticilerden Murat Topal, hasada sabahın ilk ışıklarında başladıklarını söyledi. Limon hasadının meşakkatli olduğuna dikkat çeken Topal, bahçede tek tek toplanıp ayrıştırma yapıldıktan sonra tesislere gönderilip paketlenip yurt içinde ve dışında pazara sunulduğunu anlattı.

Aralık ile mart ayları arasında depoluk olarak geçen coğrafi işaret tescilli 'lamas' ile 'küt dikenli' limonun hasat edildiğini vurgulayan Topal, 'Çiftçimizin geçim kaynağı olan limondan binlerce kişi ekmek yemektedir. Aralık ve mart ayları arasında hasat edilen limonlar, soğuk hava depolarına sevk ediliyor. Depolardaki ürünler limon hasadının olmadığı yaz aylarında satışa sunuluyor' dedi.

Limon üretiminin zahmetine değinen Topal, 'Bahçelerde ağaçlardan tek tek toplanarak kasalara alınıyor. Kasalara alındıktan sonra tekrar tek tek boy ve kalitesine seçiliyor daha sonra depolara gönderiliyor. Burada çürüme ve fire oranlarının düşürülmesi için sürekli kontrollerini yapılması lazım' diye bilgi verdi.

Sabah saat 7.30'da bahçede hasada başladıklarını, 16.30'a kadar çalıştıklarını anlatan işçilerden Firdevs Bolcalı, limonun hassas bir ürün olduğunu, dikkatlice keserek sepetlere koyduklarını söyledi.

Limon bahçelerinde 18 yaşında çalışmaya başladığını aktaran 55 yaşındaki Selma Köpüç, sağlığının elverdiği kadar çalışmaya devam edeceğini kaydetti.