Mersin'in Erdemli ilçesinde sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği otomobil, yaklaşık 7 metre aşağıya düştü. 2 yaralının olduğu kazanın anları güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Olay, gece ilçeye bağlı Müğlü Yaylası'nda yaşandı. Alınan bilgiye göre, Sinap Mahallesi istikametinden Üzümlü Mahallesi'ne doğru seyreden otomobil virajla birlikte yokuş tırmanırken, yağmurla kayganlaşan yolda sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otomobil yoldan çıkarak yaklaşık 7 metrelik uçurumdan aşağı düştü. Gürültüyle birlikte kaza olduğunu anlayan mahalle sakinleri yardıma koştu. Vatandaşların bildirmesiyle kaza yerine sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Araçta bulunan Z.K. ile S.K. yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla ilçe devlet hastanesine kaldırıldı.

Soruşturmanın sürdüğü kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde otomobilin gelerek virajlı yolda dönerken aşağı düştüğü anlar yer aldı.