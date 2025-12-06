Mersin'de firari olarak aranan şahıs, polis ekiplerince gözaltına alınmak istendiği sırada direnince kısa süreli arbede yaşandı. Yaşanan kargaşadan yararlanarak kelepçeli halde kaçan şahıs, kısa sürede tekrar yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri firari olarak aran N.H.'yi yakalamak için harekete geçti. Şahsın etkisiz hale getirilmesi sırasında arbede yaşandı. Kelepçe takıldığı sırada yakınlarının polise mukavemet göstermesi üzerine hareketlilik yaşandı. Bu esnada oluşan kargaşadan yararlanan N.H., polis otosuna bindirilmeden kaçmayı başardı. Kelepçeli halde kaçan firari, ekiplerin hızla başlattığı takip sonucu kısa süre sonra yeniden yakalandı.

Olay sırasında polise mukavemet ettikleri belirlenen şahsın yakınları hakkında da işlem başlatıldığı öğrenildi.

Yaşanan arbede ise bölgedeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilerek sosyal medyada paylaşıldı.