Mersin'in Anamur ile Antalya'nın Gazipaşa ilçeleri arasında kuvvetli yağışla birlikte selle gelen mucurlar D-400 karayolunun kapanmasına neden oldu. Araç kuyruğu oluşan bölgede ekiplerin çalışmasıyla yol tek şeritten açılarak jandarma kontrolünde ulaşım sağlanmaya başladı.

Meteorolojinin uyardığı yağışlı hava Mersin genelinde gün boyu etkili oldu. Akşam saatlerine bazı bölgelerde yağış kuvvetini arttırdı. Özellikle Anamur ilçesinin yer yer şiddetini arttıran yağış, yaşamı da olumsuz etkiledi. Anamur ilçesi Uçarı Mahallesi Şavyana mevkiine akan sel suları nedeniyle yol mucurla doldu. Bazı araçların da mucura battığı bölgeye ekipler sevk edildi. Anamur ile Gazipaşa ilçeleri arasında uzun araç kuyruğu oluştu.

Bölgeye sevk edilen ekipler, yoldaki mucuru temizlemek için iş makineleri ile çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmasıyla 2 saatten fazla kapalı kalan yol tek şeritten açıldı. Yolun açılmasıyla birlikte jandarma ekipleri kontrollü olarak ulaşımı sağlamaya başladı.