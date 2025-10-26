Mersin’de uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen eş zamanlı jandarma operasyonunda yüzlerce kilo esrar, kokain, sentetik hap ve 5 tabanca ele geçirildi. Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alınırken, 3’ü tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Mut ve Gülnar ilçelerinde uyuşturucu satıcılarına yönelik yürütülen istihbarı çalışmalar sonucunda, 4 kişinin uyuşturucu madde elde etmek amacıyla yasadışı kenevir ekimi yaptığı tespit edildi.

Tespit edilen şüphelileri teknik ve fiziki takibe alan ekipler, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Baskınlarda 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda, bin 800 kök Hint keneviri bitkisi, 220 kilogram kubar esrar, 1 kilogram kokain, 414 adet sentetik hap, 5 ruhsatsız tabanca, 467 tabanca mermisi ve 2 hassas terazi ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3’ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 1 kişi adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.