Mersin'de bir apartmandan akülü çocuk arabası ve bisiklet çalan 2 hırsızlık zanlısı, güvenlik kameraları tarafından tespit edilerek yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, merkez Toroslar ilçesi Çağdaşkent Mahallesi'nde bir apartmandan akülü çocuk arabası ve bisiklet çalınması üzerine çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Yapılan incelemede hırsızlık olayını gerçekleştirdiği belirlenen Y.A. ve A.T. isimli şüpheliler tespit edilerek yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece 'adli kontrol' şartı ile serbest bırakıldı.

Öte yandan, çalınan akülü çocuk arabası ve bisiklet sahiplerine teslim edildi.