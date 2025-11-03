AK Parti Mersin İl Başkanı Adem Aldemir, AK Parti’nin iktidara gelişinin 23. yıl dönümü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Aldemir mesajında, milletin iradesinden güç alarak yola çıkan AK Parti’nin Türkiye’nin aydınlık yarınlarını inşa ettiğini vurguladı.

“Milletin iradesinden güç alarak yola çıkan, Türkiye’nin aydınlık yarınlarını inşa eden AK Parti’mizin iktidara gelişinin 23. yıl dönümünü gururla ve coşkuyla kutluyoruz. 23 yıldır aynı inanç, azim ve kararlılıkla; ‘millet için hizmet, Türkiye için eser’ anlayışıyla yürümeye devam ediyoruz.” ifadelerini kullanan Aldemir, partinin 23 yıllık süreçte ülkeye kazandırdığı eser ve hizmetlerin gurur verici olduğunu belirtti.

Bu kutlu davanın her kademesinde emek veren ve gönül veren herkese teşekkür eden Aldemir, mesajını şu sözlerle tamamladı:

“Birlikte başardık, birlikte büyüyoruz… Nice yıllara AK Parti!”