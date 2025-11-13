Mersin’in Tarsus ilçesinde yaşlı kadın, bindiği yük asansörünün düşmesi sonucu hayatını kaybetti.

Olay, Yeşilyurt Mahallesi 4431 Sokak’ta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 3 katlı binanın 3. katında oturan Hatice Arıkan (80) aşağıya inmek için binanın dışında kurulu yük asansörüne bindi. Hatice Arıkan, henüz bilinmeyen bir nedenle asansörün düşmesi sonucu ağır yaralandı. Yaşlı kadın, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Tarsus Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.