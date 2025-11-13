Mersin’in Mut ilçesinde seyir halindeki tırda yangın çıktı. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri kısa sürede söndürdü.

Alınan bilgiye göre olay, ilçeye bağlı Yapıntı Mahallesi zeytin alanı mevkiinde meydana geldi. 02 HK 483 plakalı tır, seyir halende iken bir anda yanmaya başladı. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine olay yerine Mersin Büyükşehir Belediyesi Mut İtfaiye Amirliği ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin erken müdahalesiyle alevler kısa sürede söndürüldü.

Olayda ölen ya da yaralanan olmadı, araçta ise maddi hasar oluştu.