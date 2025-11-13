Mersin’in Mut ilçesinde 7 yaşındaki epilepsi hastası E.C., Sağlık Bakanlığı’na ait 112 helikopteri ile Mersin Şehir Hastanesine sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, 7 yaşındaki epilepsi hastası E.C., evde geçirdiği nöbet sonrası fenalaşması üzerine ailesi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İlk müdahalesi Mut Devlet Hastanesi’nde yapılan E.C.’nin ileri düzey tedaviye ihtiyaç duyması üzerine hava ambulansı talep edildi. Kısa sürede ilçeye inen Sağlık Bakanlığı’na bağlı ambulans helikopter, hastayı alarak Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürdü.

Yetkililer, epilepsi nöbeti geçiren çocuklarda erken müdahalenin hayati önem taşıdığını belirterek, ailelerin benzer durumlarda vakit kaybetmeden sağlık ekiplerine başvurmaları gerektiğini ifade etti.