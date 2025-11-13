Mersin İl Milli Eğitim Müdürü Muhammed Özdemirci başkanlığında, 2025-2026 eğitim öğretim yılı hazırlıkları kapsamında ’İlçe Milli Eğitim Müdürleri Kurulu Toplantısı’ gerçekleştirildi.

Toplantının açılış konuşmasını yapan İl Milli Eğitim Müdürü Muhammed Özdemirci, 2025-2026 eğitim öğretim yılının genel değerlendirmesini yaparak, bakanlığın hedefleri doğrultusunda yürütülecek çalışmalara ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Özdemirci, eğitimin niteliğini artırmak, planlı ve verimli bir dönem yürütmek adına tüm birimlerin eşgüdüm içinde hareket etmesi gerektiğini vurguladı.

Toplantıda, bakanlığın 2025/63 Sayılı Genelgesi doğrultusunda yıl boyunca yapılması planlanan faaliyetler ile ’Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’ kapsamında yürütülen çalışmalar ele alındı. İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerince okullar ve kurumlarda gerçekleştirilen denetimler, eğitim öğretim süreçlerinin kalitesini artırmaya yönelik uygulamalar ve değerlendirmeler masaya yatırıldı.

2025-2026 eğitim öğretim yılı boyunca ’Aile Yılı’ teması çerçevesinde yapılacak etkinlikler, velilerin eğitim sürecine katılımının artırılması, okul-aile-halk eğitimi merkezleri arasındaki iş birlikleri ve aile yılı kurs programları hakkında bilgi paylaşıldı.

Toplantıda ayrıca, iş sağlığı ve güvenliği, öğrenci sağlığı, kantin denetimleri, sivil savunma tatbikatları, taşımalı eğitim hizmetleri, norm kadro durumu, devamsızlığın önlenmesi, öğrencilerin güvenliği ve mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarının eğitime erişimi gibi konular da gündeme alındı.

Bunun yanı sıra, özel öğretim kurumları ve yurtların denetimi, Bakanlık Proje Okulları Yönetmeliği kapsamında yürütülen iş ve işlemler, ’MEB Bireysel Öğrenme Platformu’nun yaygınlaştırılması, sosyal etkinlik izinleri ve okullarda düzenlenecek kutlamalar gibi başlıklar görüşülerek gerekli planlamalar yapıldı.

Toplantı, karşılıklı değerlendirmelerin ardından belirlenen hedefler doğrultusunda yapılacak çalışmaların planlanmasıyla sona erdi.