Tarsus Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, 'Alo Tim 153 İhbar Hattı'na gelen şikayetler üzerine ilçe genelindeki pazar, bakkal ve çeşitli satış noktalarında denetimlerini artırdı.

Yapılan kontrollerde, son kullanma tarihi geçmiş gıda ürünleri, etiketsiz ve hijyen şartlarına uygun olmayan temizlik malzemeleri ile son kullanma tarihine yaklaşmış veya uygun olmayan şartlarda muhafaza edilen çeşitli tüketim ürünleri tespit edildi. Denetimlerde ele geçirilen ürünler kayıt altına alınarak satıştan men edilirken, ilgili işletmeler hakkında mevzuata uygun idari işlem başlatıldı.

'Halk sağlığını tehlikeye düşüren hiçbir uygulamaya göz yummayacağız'

Zabıta Müdürlüğünden yapılan açıklamada, halk sağlığının korunmasına büyük önem verildiği vurgulanarak, benzer durumlarla karşılaşılması halinde vatandaşların 'Alo Tim 153 Hattı' üzerinden belediyeye ulaşmasının önemine dikkat çekildi. Açıklamada, denetimlerin aralıksız sürdürüleceği belirtildi.

'Vatandaşımızın sofrasına uzanan her ürünün güvenli olması kırmızı çizgimizdir'

Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, denetimlere ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi: 'Vatandaşımızın sofrasına kadar uzanan her ürünün güvenli ve sağlıklı olması bizim kırmızı çizgimizdir. Tarihi geçmiş, sağlıksız veya hijyen kurallarına aykırı şekilde sunulan hiçbir ürüne izin vermeyeceğiz. Zabıta ekiplerimiz hemşehrilerimizi korumak için titizlikle çalışıyor. Her ihbarı değerlendiriyor, halkımızın sağlığı için kararlılıkla mücadele ediyoruz.'