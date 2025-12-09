Mersin Büyükşehir Belediyesi Tömük Kadın ve Çocuk Atölyesinin, kadınlara hem mesleki eğitim hem de ekonomik kazanç imkanı sunduğu dostluk, dayanışma ve güven ortamıyla da sosyal hayatlarını da güçlendirdiği belirtildi.

Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'nın Erdemli ilçesinde hizmet veren Tömük Kadın ve Çocuk Atölyesi, kadın emeğinin değerlendirilmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Atölye, kadın istihdamının artırılması ve kadın emeğinin görünür kılınması kapsamında faaliyetler sunuyor. Kadınlar, atölyede bulunan biçki, dikiş, aşçılık, kuaförlük, müzik, dans ve yabancı dil gibi çeşitli alanlarda kendilerini geliştirme imkanı bulurken, atölyede çalışan kadınların çocukları da 'Oyun Alanı' içerisinde keyifli vakit geçiriyor.

Tömük Kadın ve Çocuk Atölyesi Sorumlusu Hatice Yılmaz, kadınların üretim gücünü ortaya çıkarmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirterek, el sanatlarından kuaförlüğe, aşçılıktan giyime kadar birçok alanda kurs verdiklerini kaydetti. Atölyeye katılan kadınların yeni el becerileri kazandıklarını söyleyen Yılmaz, 'Burada yalnızca el emeğiyle değil, gönül birliğiyle üretiyoruz. Kadınlarımız atölyelerimizde ürettiklerini, üretici kadın stantlarımızda satışa sunarak aile ekonomilerine katkı sağlayabiliyor' dedi.

Her gün yaklaşık 100 kadının atölyelerden yararlandığına vurgu yapan Yılmaz, 'Burası bizim için kurs yerinden öte bir mekan, dostluğun, dayanışmanın ve özgüvenin adresi. Ayrıca kadınlarımızın gönül rahatlığıyla çocuklarını getirmeleri için hazırladığımız bir de oyun alanımız var. Anneler, çocuklarını oyun alanına bırakarak atölye çalışmalarını sürdürülebiliyor' diye konuştu.