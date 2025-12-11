Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesinin Gökdelen binasının 29'uncu katında hizmet veren Etüt Merkezi, üniversite sınavlarına hazırlanan gençlere ücretsiz eğitim desteğini sürdürüyor.

Eğitimde fırsat eşitliği amacıyla faaliyet gösteren merkezde, uzman eğitmenler eşliğinde ders çalışma imkanı sunulurken öğrencilere ücretsiz kaynak kitap desteği de sağlanıyor. Bu kapsamda Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Zeyit Şener, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Salih Arı, Akdeniz İlçe Milli Eğitim Müdürü Saim Demir ve Yenişehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Uçar ile birlikte Etüt Merkezini ziyaret etti. Yetkililer, burada sınavlara hazırlanan öğrencilere konu anlatımları ve testlerden oluşan kapsamlı kaynak kitap setleri dağıttı.

Öğrencilerle sohbet eden Şener, eğitimde fırsat eşitliğine verdikleri önemi vurgulayarak, 'Gençler bizim geleceğimiz. Onların iyi bir eğitim alması ve güçlü bir gelecek kurması için belediyemizin tüm imkanlarını seferber ediyoruz. Bugün dağıttığımız kaynak setleriyle sınav hazırlıklarına katkı sağlamayı hedefliyoruz' dedi.

Etüt Merkezinde öğrenciler için günlük etüt programları, soru çözüm saatleri ve bire bir danışmanlık hizmetleri ücretsiz olarak sürdürülüyor.