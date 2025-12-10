Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü tarafından okul yöneticilerine yönelik hazırlanan Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Uyumlu Eğitim ve Yönetim Kursu, Mersin Eğitim ve Uygulama Merkezinde düzenlenen açılış programıyla başladı. Program, saygı duruşu ve İstiklâl Marşı'nın okunmasıyla açıldı.

Açılışta sırasıyla Mersin Eğitim ve Uygulama Merkezi Müdürü Muharrem Köse, İl Millî Eğitim Müdürü Muhammed Özdemirci ve Ortaöğretim Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Ufuk Dilekçi katılımcılara hitap etti.

İl Millî Eğitim Müdürü Özdemirci, konuşmasında okul yöneticilerinin güçlendirilmesinin Türkiye Yüzyılı vizyonuna önemli katkı sunduğunu vurguladı. Yeni eğitim modeliyle birlikte yöneticilerin rolünün daha da belirginleştiğini ifade eden Özdemirci, “Okullarımızın öğrenme iklimini şekillendiren en kritik unsur, güçlü bir yönetim anlayışıdır. Bu kurs, yöneticilerimizin yeni modelle uyumlu stratejik bakış açılarını geliştirmesi açısından büyük önem taşımaktadır.” dedi.

Daire Başkanı Dilekçi ise Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin hazırlık süreci, temel bileşenleri ve uygulama aşamalarına ilişkin kapsamlı bir sunum gerçekleştirdi.

Dört gün sürecek eğitim programında;

okul yönetimi,

değer temelli liderlik,

öğrenme ortamlarının geliştirilmesi,

eğitimde izleme ve değerlendirme süreçleri

gibi başlıklar ele alınacak.

Açılış gününde gerçekleştirilen oturumlar, katılımcıların yoğun ilgisiyle tamamlandı. Program, protokol üyeleri ve katılımcıların yer aldığı toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

Açılışa İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı Kutlutekin Baş ve İl Millî Eğitim Şube Müdürü Bayram Duman da katıldı.