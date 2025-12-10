Mersin Büyükşehir Belediyesinin MERCEK kurslarından mezun olan kadınlar, ücretsiz mesleki eğitimlerle iş hayatına adım atarak ekonomik özgürlüklerini kazanıyor.

Büyükşehir Belediyesinin, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde kurulan, nitelikli iş gücünün ve istihdama katkıların sağlanmasına öncülük eden MERCEK Meslek Edindirme ve Eğitim Merkezleri, katılımcılara iş gücü piyasasına dahil olabilme fırsatı vermesinin yanı sıra, kişisel gelişim ve kariyer planlaması gibi fırsatlar da sunuyor. İş gücü piyasasından talep gören sektörler ve bölgelerin ihtiyaçları göz önünde bulundurularak açılan ücretsiz kurslar aracılığı ile mesleki yeterlilik kazanan katılımcılar, istihdam yolunda da MERCEK'in destekleriyle iş hayatına başarılı adımlar atıyor.

MERCEK 'Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri' kurslarına yoğun ilgi

Halkkent'te bulunan Sosyal Yaşam Merkezinde kurulan MERCEK Meslek Edindirme ve Eğitim Merkezinde de iş piyasasının ihtiyaçları, vatandaşların ve bölge halkının talepleri alınarak açılan kurslar ücretsiz bir şekilde veriliyor. Özellikle 'Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri' alanında; saç renklendirme, saç kesimi, fön çekimi, saç şekillendirme, cilt bakımı, makyaj uygulaması, manikür-pedikür uygulaması gibi başlıklarda açılan kurslar, katılımcılardan yoğun ilgi görüyor. Kurslardan mezun olan katılımcılar, alanında yetkinlik kazanarak istihdam imkanlarını değerlendiriyor.

'Kadınlar olarak ayaklarımızın üzerinde durabilmemiz çok önemli'

Halkkent MERCEK'te açılan 'Saç Renklendirme' kursuna katılarak mezun olan Tuana Demir, kurstan başarıyla mezun olmasının ardından kentte hizmet veren bir kuaför işletmesinde istihdam olanağı buldu. Saç bakım alanında yetkinlik kazanarak mezun olan Demir, manikür-pedikür uygulaması için de MERCEK kursuna devam ediyor. Saç bakım hizmetlerinde kazanımlarını ilerleterek, bu alanda mesleki olarak uzmanlaşmayı hedefleyen Demir, genç yaşında kazandığı yetenekler ile ekonomik özgürlüğünü sağlama yolunda önemli adımlarını MERCEK kursları ile attı. İstihdam konusunda da yalnız kalmadığını vurgulayan ve iş gücü piyasasına katılmasında MERCEK'in katkılarının büyük olduğunu ifade eden Demir, 'Bir kadın olarak ayaklarımızın üzerinde durabilmemiz çok önemli. Benim bu noktalarda olmama çok yardımcı oldular. Bu kurslar sonrasında kendimi daha iyi ileriye taşıyabilmek ve bu alanda uzmanlaşmak istiyorum' dedi.

'Mersinli kadınlar, MERCEK ile ciddi iş imkanları yakaladı'

Birçok alanda açılan kurslar ile beceri geliştirme hizmetlerinin yanında, istihdam imkanları için de vatandaşların yanında olduklarını kaydeden Halkkent MERCEK Meslek Edindirme ve Eğitim Merkezi Sorumlusu Eren Demir, bu kurslar ile vatandaşların hayatlarına dokunabildiklerini vurguladı. Kursların çok çeşitli alanlarda hizmet verdiğini dile getiren Demir, 'Bizden eğitim alan Tuana Hanım, iş olanağı bulan katılımcılardan sadece birisi. Biz daha önce de kendi işletmesini açabilen kursiyerlerimizi mezun ettik. MERCEK'te teknik uygulamaların yanı sıra, kişiler kendini tanımlayarak aslında iş hayatına hazırlanıyor. Kariyer planlamasına da büyük bir destek sunuyoruz. Mersinli kadınlar, MERCEK Meslek Edindirme ve Eğitim Merkezleri sayesinde ciddi bir iş imkânı yakaladılar. Kurslarımıza 18 yaş ve üzeri bütün vatandaşlarımız başvuru yapıp, ücretsiz bir şekilde eğitimlerini alabilirler' ifadelerini kullandı.