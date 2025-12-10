Mersin'in Silifke ilçesi devlet hastanesinde ilk kez bacak tıkanıklığı ameliyatı gerçekleştirildi.

Parmağı kesilme riski bulunan 82 yaşındaki Müslime Tepe, Silifke Devlet Hastanesine başvurdu. Burada hastaya bacak tıkanıklığı ameliyatı kararı verildi. Ameliyat İlçe devlet hastanesinde Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Mehmet Ali Yılmaz tarafından gerçekleştirildi. Tepe, ameliyat sonrası dönemi hızlı bir iyileşme süreciyle atlatarak sağlıklı bir şekilde taburcu edildi. Bacak tıkanıklığı ameliyatının ilçe devlet hastanesinde ilk defa yapıldığı belirtildi.

Silifke Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Ali Güngör, 'Bu önemli başarı, ilçemizde sağlık hizmetlerinin niteliğinin artırılmasına katkı sağlamakta olup ileri düzey damar cerrahisi uygulamalarının Silifke'de de yapılabildiğini göstermesi açısından büyük önem taşımaktadır. Hastanemiz, modern tıbbi altyapısı ve uzman kadrosu ile kaliteli sağlık hizmeti sunmaya devam etmektedir' dedi.