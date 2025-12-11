Mersin Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Çelikkol, kentte adli hizmetlerin güçlendirilmesi, suç oranlarının düşürülmesi ve vatandaşların adalete erişiminin kolaylaştırılması için önemli yapısal adımlar attıklarını belirterek, 'Hedefimiz; Mersin'i Türkiye'nin en huzurlu, en güvenli ve adalete güvenin en yüksek olduğu şehir haline getirmektir' dedi.

Başsavcı Çelikkol, beraberinde Başsavcı Vekili İsmail Teker ile birlikte kentteki basın mensuplarıyla bir araya geldi. Çelikkol, yaptığı bilgilendirmede, demokratik hukuk devletlerinde hesap verebilirlik ve şeffaflığın zorunlu olduğuna dikkat çekerek, yıllık faaliyet raporunun ocak ayından sonra kamuoyuyla paylaşılacağını söyledi. Basının önemine vurgu yapan Çelikkol, soruşturma evresindeki gizliliğin hem insan hakları hem de adil yargılama ilkeleri açısından vazgeçilmez olduğunu ifade etti.

Müracaat Bürosunda savcı sayısı artırıldı

Vatandaşların adliyedeki işlemlerinin hızlandırılması ve her mahallenin bir savcı tarafından daha iyi tanınması amacıyla müracaat bürosunda önemli düzenlemeler yapıldığını söyleyen Çelikkol, 'Daha önce 3 savcının görev yaptığı müracaat birimini 8 savcıya çıkardık. Tıpkı aile hekimliği sistemi gibi, mahalle ve karakolları savcılarımız arasında paylaştırdık. Böylece hem vatandaş hem basın, kendi bölgesinden sorumlu savcıya daha kolay ulaşabilecek' ifadelerini kullandı.

Kadına Yönelik Şiddet Bürosunda yalnızca kadın savcılar görev yapıyor

Kadına karşı şiddet suçlarında sürecin daha hassas yürütülmesi için yeni bir yapılanmaya gidildiğini ifade eden Çelikkol, 'Kadınların kendilerini rahat ifade edebilmeleri için kadına karşı şiddet bürosunda artık sadece kadın cumhuriyet savcıları görev yapıyor. Ayrıca çocuk bürosu ve aile içi şiddet bürolarına da ikişer kadın savcı görevlendirdik' diye konuştu.

Örgütlü suçlara karşı kararlılık: 'Hiçbir suç örgütüne alan bırakmayacağız'

Mersin'de örgütlü suçlar ve kaçakçılık faaliyetlerine karşı kararlı bir mücadele yürütüldüğünü belirten Çelikkol, bu kapsamda örgütlü suçlar bürosundaki savcı sayısının 2'den 4'e çıkarıldığını söyledi. Başsavcı, 'Amacımız, suç örgütlerinin şehirde kök salmasına fırsat vermemek. Mersin'de örgütlü suçların rahatça dolaşacağı bir alan bırakmamaya kararlıyız' dedi.

Adliyede vatandaş odaklı hizmet: Bebek bakım odaları

Adliyeye gelen bebekli ailelerin yaşadığı sıkıntıları dikkate aldıklarını belirten Çelikkol, adliyenin içine özel bebek bakım odaları yapıldığını ifade ederek, 'Ailelerin duruşma sürecinde çocuklarının temel ihtiyaçlarını karşılayabileceği daha sağlıklı ortamlar oluşturduk' şeklinde konuştu.

Suç oranlarında yüzde 5 azalma

Başsavcı Çelikkol, Mersin'de adli olaylarda belirgin bir düşüş yaşandığını da açıkladı. Geçen yıl 1 Ocak-11 Aralık arasında 83 bin 645 adli olayın meydana geldiğini, bu yıl aynı dönemde ise 79 bin 417 olayın kayıtlara geçtiğini belirten Çelikkol şöyle konuştu: 'Bu yıl adli olaylarda 4 bin 228 olaylık bir azalma yaşandı. Bu da yaklaşık yüzde 5'lik bir düşüşe denk geliyor. Bu önemli bir başarıdır. Hem güvenlik birimlerimizin önleyici tedbirleri hem de adli süreçlerdeki hızlı ve kararlı çalışma bu sonucu doğurdu.'

Adliyedeki iş yükünün daha etkin yönetilmesi için savcı kadrosunun genişletildiğini belirten Çelikkol, 'Cumhuriyet savcısı sayımız 94'ten 101'e çıktı. Toplamda 65 hakim ve 101 savcı ile görev yapıyoruz' dedi.

'Suçun yanına kar kalmasına asla izin vermeyeceğiz'

Başsavcı Çelikkol, adaletin gecikmeden tecelli etmesi için tüm birimlerin koordineli çalıştığını belirterek, 'Vatandaşlarımızın huzur içinde sokakta dolaşabilmesi, suçun önlenmesi ve işlenen suçların karşılıksız kalmaması için çalışıyoruz. Suç işleyen hiç kimsenin yanına kar kalmaması için tüm gücümüzle mücadele etmeye devam edeceğiz. Suç oranlarının düşürülmesi ve vatandaşların adalete erişiminin kolaylaştırılması için önemli yapısal adımlar atıyoruz. Hedefimiz; Mersin'i Türkiye'nin en huzurlu, en güvenli ve adalete güvenin en yüksek olduğu şehir haline getirmektir' ifadelerini kullandı.

Toplantının sonunda basının önemine özellikle vurgu yapan Çelikkol, 'Toplumu bilgilendirme görevinde basın bizim en büyük paydaşımızdır. Sizlerin hassasiyeti suçlarla mücadelede elimizi güçlendiriyor' dedi.