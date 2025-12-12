Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, bünyesine kazandırdığı yeni ekipmanlar ve teknolojik donanımlı araçlarla afet ve yangınlara müdahale kapasitesini güçlendirdi. Uzman personelin yanı sıra özel eğitimli arama-kurtarma köpekleriyle desteklenen teşkilat, olası tüm afet senaryolarına hazır hale getirildi.

Yeni ekipman ve araçlar, ATA Eğitim Merkezinde düzenlenen tanıtım programıyla kamuoyuna duyuruldu. Deprem, sel, yangın ve arama-kurtarma operasyonlarında kullanılacak donanımların devreye alınmasıyla birlikte, teşkilatın müdahale hızının önemli ölçüde artırıldığı kaydedildi. Kadroya ayrıca 240 genç ve dinamik personelin daha dahil olduğu bildirildi.

'Tüm afet senaryolarına hazırız'

İtfaiye Dairesi Başkanlığı İdari ve Mali İşler Şube Müdürü Emre Elçi, son 1,5 yılda teşkilata kazandırılan ekipmanlarla olaylara müdahale sürelerinin kısaldığını söyledi. Kent genelindeki 35 hizmet noktasında yenilenen araç ve ekipmanlarla görev yaptıklarını belirten Elçi, şunları kaydetti: 'Teknolojik gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Teknik analizler ve kamera sistemleriyle elde ettiğimiz verilere göre reaksiyon sürelerimiz dünya standartlarına oldukça yakın. Yeni katılan personelimizin genç ve hızlı adapte olabilen bir yapıda olması da bu sürece önemli katkı sunuyor.'

Geniş kapsamlı arama-kurtarma ekipmanları kullanıma girdi

Elçi, arama-kurtarma ekiplerinin ihtiyaç duyduğu tüm teknik malzemelerin temin edildiğini belirterek şu bilgileri paylaştı: 'Yeni araç ve ekipmanlarımız arasında arama-kurtarma setleri, dağcılık ve su altı kurtarma malzemeleri, jeneratörler, gaz ölçüm dedektörleri, sismik akustik dinleme cihazları ile yüksekten iniş ve tırmanış ipleri bulunuyor. Ayrıca elektrikli araç yangınlarında kullanılan özel yangın battaniyesi, temiz hava dolum kompresörü ve üstün sorumluluk sigortalı kişisel koruyucu kıyafetler de ekipmanlarımız arasına eklendi.'

Elçi, uzun süreli müdahalelerde personelin dinlenme ihtiyacını karşılamak için 'Yaşam Otobüsleri' tasarladıklarını da sözlerine ekledi.

26 yeni araç daha yolda

Avrupa Kalkınma Konseyi Bankası finansmanlı krediyle 26 adet yeni aracın daha alım sürecinin devam ettiğini belirten Elçi, 'İhale aşamasındaki bu araçların da filomuza katılmasıyla teşkilatımızın taşıt yapısı önemli ölçüde güçlenecek. Bu sayede reaksiyon sürelerimiz daha da iyileşecek' dedi.

'Eğitim ve tatbikatlarımız hız kesmiyor'

Teşkilatın düzenli olarak eğitim ve tatbikatlar yaptığını ifade eden Elçi, gençlere ve çocuklara yönelik farkındalık çalışmalarının sürdüğünü belirtti:

Elçi, 'ATA Eğitim Merkezinde eğitim alanlarımızı sürekli güncelliyoruz. Yeni ekipman yatırımlarıyla afetlere hazırlık kapasitemizi artırmaya devam edeceğiz' diye konuştu.