Mersin İl Sağlık Müdürü Mustafa Ekici, Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde hizmet vermeye başlayan Çok Disiplinli Çocuk ve Genç Ruh Sağlığı Merkezi'nde (ÇÖZGEM) incelemelerde bulundu.

Ekici'ye incelemeleri sırasında Başhekim Prof. Dr. Mehmet Ballı, başhekim yardımcıları ve idari yöneticiler de eşlik etti. Merkezin özellikle 0-6 yaş grubu çocukların özel gereksinim durumları başta olmak üzere ruh sağlığı ihtiyaçlarını tek çatı altında karşılamayı hedeflediği belirtildi.

ÇÖZGEM'de Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Uzmanı, psikolog, çocuk gelişim uzmanı, dil ve konuşma terapisti, ergoterapist ve sosyal hizmet uzmanı gibi birçok branşın birlikte görev yaptığı ifade edildi. Gerektiğinde çocuk sağlığı uzmanı, genetik uzmanı ve diyetisyenlerin de sürece dahil olabildiği kaydedildi.

Merkezde çocukların ruhsal bozukluklar açısından kapsamlı ve standart yöntemlerle değerlendirilerek ailelerle birlikte takip sürecinin planlandığı aktarıldı. Özellikle otizm gibi erken müdahalenin kritik önem taşıdığı durumlarda hızlı tanı ve etkin tedavi süreçlerinin merkezin öncelikleri arasında olduğu vurgulandı.

İnceleme sırasında birim çalışanlarıyla görüşen İl Sağlık Müdürü Ekici, merkezin hizmet işleyişi ve multidisipliner çalışma modeli hakkında bilgi aldı. Ekici, çocuk ve genç ruh sağlığına yönelik hizmetlerin önemine dikkat çekerek, tüm personele emeklerinden dolayı teşekkür etti.

Başhekim Mehmet Ballı ise merkezde yapılan fiziksel iyileştirmelerle birlikte hizmet kapasitesinin arttığını, çocuk ve gençlere daha kapsamlı bir ruh sağlığı hizmeti sunmayı sürdüreceklerini söyledi.

Merkezde yürütülen duvar yenileme, boya ve tematik görsel düzenleme çalışmalarını yerinde inceleyen heyet, koridorlara uygulanan doğa ve karakter temalı tasarımların merkeze çocuk dostu bir atmosfer kazandırdığını ifade etti.

