Mersin'in Anamur ilçesinde İlçe Müftülüğü Aile ve Dini Rehberlik Bürosu tarafından yürütülen 'Değerleriyle Güçlü Ailem' projesi kapsamında aile eğitimleri aralıksız sürüyor. Proje ile aile bağlarının güçlendirilmesi, sorunlara karşı önleyici yaklaşım kazandırılması ve sağlıklı iletişim kültürünün oluşturulması hedefleniyor.

Proje dahilinde hem 4-6 yaş grubu öğrencilerin velilerine hem de İhtiyaç Odaklı Kur'an Kurslarında eğitim gören kadın kursiyerlere yönelik seminerler gerçekleştiriliyor. Eğitimlerde ebeveynlerin çocuklara değer aktarımındaki rolü ve aile ahlakı konuları ADRB vaizi tarafından ele alınıyor.

Aile içi iletişim ve mahremiyet eğitimleri ise Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ile yapılan iş birliği kapsamında Psikolog Özlem Arı ve Psikolog Ebru Gündoğdu tarafından veriliyor. Programlarda aile bireylerinin sorumluluk bilinci, iletişim yöntemleri ve mahremiyet kültürünün temelleri işleniyor.

Kur'an kursu öğreticilerine hitap eden ADRB Sorumlusu Fatma Güvercin, evliliğin yalnızca bir birliktelik olmadığını; ibadet, sadakat, paylaşma, neslin devamı ve huzurun tesisi gibi çok yönlü bir kavram olduğunu söyledi. Güvercin, bu değerler üzerine kurulan aile hayatının hem dünya hem ahiret mutluluğuna vesile olacağını kaydetti.

'Aile, tolumun ayakta tutulması gereken en önemli kalesidir'

Anamur İlçe Müftüsü Mehmet Fidan da Diyanet İşleri Başkanlığının ailelerin kurulması, korunması ve güçlendirilmesine yönelik çalışmalarını titizlikle sürdürdüğünü ifade etti. Fidan, 'Manevi değerlere dayalı sağlıklı bir aile yapısı oluşturmak temel hedefimizdir. Bu kapsamda hayata geçirilen 'Değerleriyle Güçlü Ailem' projesi, aile içi bilinç ve dayanışmaya önemli katkılar sunmaktadır' dedi.

Müftü Fidan, konuşmasını şu sözlerle tamamladı: 'Toplumun ayakta tutulması gereken en önemli kalelerinden biri ailedir. Bu kalenin burçları yıkıldığında toplum derin yaralar alır. Ailenin korunması ve güçlendirilmesi için çalışmalarımızı hassasiyetle sürdürüyoruz.'