Kartepe Belediyesi, sınav maratonuna hazırlanan gençler için moral ve motivasyon dolu özel etkinlik düzenledi. Kartepe Atlı Binicilik Kulübü’nde gerçekleştirilen programda gençler hem stres attı hem de doğayla iç içe keyifli bir gün geçirdi.

Sınav sürecinde yoğun bir tempoda çalışan gençleri desteklemek amacıyla hazırlanan etkinlikte at binme aktiviteleri, atölye çalışmaları ve çeşitli motivasyon programları yer aldı. Kartepe’nin eşsiz doğasında düzenlenen etkinlikte gençler hem bedenen hem zihnen dinlenme fırsatı buldu.

Gençlerin motivasyon programına Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman da katıldı. Gençlerle sohbet eden Başkan Kocaman, onların sınav öncesi heyecanını paylaşarak moral verdi. Etkinlik boyunca gençlerin tüm atölyelerine eşlik eden Başkan Kocaman, gençlerle birlikte ata da bindi. Başkan Kocaman, "Belediyemizin ücretsiz Atlı Binicilik Kulübü bugün gençleri misafir ediyor. Gençlerimiz yoğun okul temposunun stresini ve sınav heyecanını burada doğa ile iç içe ve ata binerek atıyorlar. Ücretsiz hizmet veren Atlı Binicilik Kulübümüz yaz tatili boyunca çocukları bekliyor" ifadelerini kullandı.